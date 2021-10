WhatsApp permet le transfert de l’historique des discussions de l’iPhone vers le Pixel et d’autres appareils Android

Google indique que pendant la configuration de votre smartphone Android, vous serez invité à scanner un QR code avec votre iPhone pour ouvrir WhatsApp et déplacer toutes vos conversations, médias et tout autre souvenir vers votre nouvel appareil Android.

Pour réussir à transférer l’historique des discussions WhatsApp d’un iPhone vers un appareil Android compatible, le processus devrait être relativement simple, tant que vous avez WhatsApp à jour à la fois sur votre iPhone et votre smartphone Android, et que vous avez un câble USB-C vers Lightning à portée de main.