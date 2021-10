Les fournisseurs de l’Apple Watch Series 8 travailleraient sur le suivi de la glycémie

L’Apple Watch 7 n’était pas un énorme pas en avant par rapport à son prédécesseur, mais il y a des signes que l’Apple Watch Series 8 pourrait être un pas en avant plus substantiel en termes de nouvelles fonctionnalités et de technologie.

Selon un nouveau rapport, les fournisseurs d’Apple travaillent actuellement sur de nouveaux composants pour la prochaine génération de smartwatch Apple Watch Series 8 qui permettront aux utilisateurs de mesurer leur taux de glycémie.

Le rapport a été publié par DigiTimes qui mentionne qu’Apple et ses fournisseurs ont commencé à travailler sur des capteurs infrarouges à courte longueur d’onde — qui sont souvent utilisés dans les appareils de santé. Le nouveau capteur serait probablement fixé au dos de l’Apple Watch, permettant à l’utilisateur de suivre le taux de sucre dans son sang, ce qui pourrait s’avérer très utile pour les personnes atteintes de diabète et d’autres maladies connexes.

Ennostar et Taiwan Asia Semiconductor (TAS, anciennement Opto Tech) développent des dispositifs LED infrarouges (IR) à courte longueur d’onde (plus de 1 000 nm) destinés à être utilisés pour la biodétection, notamment la fréquence cardiaque, la SpO2, la glycémie, et s’attendent à ce que ces dispositifs soient utilisés dans les wearables en 2022, selon des sources industrielles

En effet, la surveillance de la glycémie pourrait ne pas être le seul nouveau capteur ajouté à l’Apple Watch 8. Il faut toutefois garder à l’esprit que la surveillance de la glycémie est très difficile à réaliser de manière non invasive (sans prélèvement sanguin réel). Il est possible que la technologie sur laquelle travaille l’Apple Watch soit davantage une estimation ou un guide que quelque chose qui obtiendra une certification médicale.

L’application Apple Santé peut déjà enregistrer les mesures de la glycémie, tout comme l’application Fitbit, mais ces données doivent être saisies manuellement ou par un appareil tiers. À l’heure actuelle, il n’existe aucun wearable capable de suivre ces informations de manière non invasive.

Un outil de santé au poignet

La rumeur selon laquelle l’Apple Watch serait dotée d’un certain nombre de nouveaux capteurs supplémentaires pour les appareils de la Series 7 s’est ensuite révélée fausse. Certaines fuites et rumeurs prétendaient qu’elle suivrait le taux de glycémie et les mesures d’alcoolémie. L’Apple Watch Series 6 a ajouté le capteur d’oxygène sanguin, et les dernières smartwatches peuvent même prendre un ECG assez précis, détecter les chutes, vous alerter lorsque vous avez une fréquence cardiaque élevée ou basse, un niveau d’oxygène sanguin, suivre votre sommeil, et plus encore.

L’Apple Watch est devenue l’un des outils les plus avancés et les plus fiables pour la majorité des gens pour suivre leur santé et leurs activités intérieures et extérieures, car elle fournit des données facilement accessibles et précises qui peuvent être facilement comprises par les utilisateurs lambdas, et même partagées avec les médecins et autres professionnels.

On ne sait toujours pas à quoi ressemblera la nouvelle smartwatch Apple Watch Series 8, quelles seront ses caractéristiques et toute autre information que beaucoup jugeraient utile. La nouvelle Apple Watch 8 sera probablement dévoilée l’année prochaine en septembre, ce qui signifie que nous avons un très long chemin à parcourir, et des nouvelles vont probablement surgir de temps en temps jusqu’à ce que nous nous rapprochions de la date de sortie des nouveaux appareils.