La feuille de route de Motorola révèle la date de sortie de la prochaine smartwatch Moto

Plus tôt cette année, en février, nous avons vu des fuites de présentations d’investisseurs révélant la feuille de route des appareils de la marque Motorola. Selon ces documents, Motorola était censé dévoiler trois smartwatches, mais les délais ont glissé, et la nouvelle Moto Watch 100 pourrait être annoncée plus tôt que vous ne l’auriez pensé.

eBuyNow, une société canadienne, a d’abord sorti la Moto 360 (3e génération) de Motorola en 2020 dans le cadre d’un accord de licence signé avec Motorola. Récemment, la société a également signé une prolongation d’un an, ce qui signifie que la société peut produire de nouveaux produits jusqu’en décembre 2025.

Selon un communiqué de presse des investisseurs relayé par 9to5Google, la toute nouvelle « Moto Watch 100 » sera le dernier ajout à porter le nom et le logo de la marque, et elle sera « conçue pour un prix d’entrée de gamme » avec un « sentiment premium ». La nouvelle Moto Watch 100 est « prévue pour commencer la production de masse en novembre 2021 ».

Une autre présentation révèle que la « Moto Watch 100″ est également désignée sous le nom de « Moto G Smartwatch », qui pourrait avoir été prévue pour être disponible en juin. La smartwatch disposerait d’un écran rond, et elle aurait deux boutons sur le côté droit. Il n’y a pas d’autres boutons, de bague tournante, ou de couronne pour faciliter le défilement.

On ne sait pas encore si la smartwatch fonctionnera sous WearOS 3.0, mais il est peu probable qu’elle soit livrée avec. Cependant, il est probable que la montre pourra recevoir la nouvelle mise à jour du système d’exploitation, à condition qu’elle soit équipée d’un chipset compatible.

Une autre certification réglementaire révèle que la montre sera classée 50 mètres (résistance à l’eau), disposera d’un GPS et d’un capteur de fréquence cardiaque, et sera livrée dans un châssis en aluminium. La Moto Watch 100 sera disponible dans les coloris Phantom Black et Steel Silver, et elle sera équipée du Bluetooth 5.2 et d’une batterie d’une capacité de 355 mAh.

Deux autres smartwatches attendues

La feuille de route mentionne également la Moto Watch 200 et la Moto Watch 100 S, qui sont probablement en cours de développement à ce jour, et elles sont censées être lancées au cours du premier trimestre 2022 en tant que produits de « milieu de gamme ». En regardant l’image qui a fuité, la Watch 200 ressemble beaucoup à une Apple Watch relookée. La Moto M360 était censée sortir en « 2020-Q3 2021 », mais nous n’en avons pas entendu parler, et la 4e génération n’a pas été révélée.

Si vous vous demandez pourquoi Motorola n’est pas derrière le communiqué de presse, c’est un peu compliqué. Après 2016, lorsque Motorola a mis au rebus son programme de smartwatch, la société canadienne eBuyNow a récupéré les droits de licence pour distribuer des smartwatches avec le nom de Motorola. Depuis, eBuyNow a été rachetée par CE Brands, qui détient désormais les droits jusqu’en 2025.