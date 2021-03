Trois nouvelles smartwatches Moto fonctionnant sous Wear OS seront lancées en 2021

Bien que cela semble presque appartenir à un passé lointain, Motorola a en fait été une partie importante de l’histoire de l’industrie mobile qui va au-delà des seuls smartphones. Malgré sa conception très critiquée, la Moto 360 a été la première montre connectée à oser un cadran circulaire au lieu d’un châssis carré.

Comme d’autres fabricants, Motorola a pris du recul par rapport à la fabrication de wearables, mais il semble que Motorola revienne cette année avec non pas une, mais trois smartwatches.

Pour être clair, l’information ne provient pas directement de Motorola, mais de diapositives partagées avec les investisseurs par la société de capital-risque CE Brands et son partenaire eBuyNow. On peut se rappeler que la relance de la gamme Moto 360 de l’année dernière a en fait été faite par eBuyNow, ce qui laisse penser que les trois smartwatches de la marque Motorola seront les mêmes. Quoi qu’il en soit, la plupart des consommateurs ne connaîtront pas les détails commerciaux plus précis et présumeront simplement que toutes les montres sont fabriquées et détenues par Motorola.

À elles seules, les trois smartwatches Moto pourraient s’avérer intéressantes. La smartwatch Moto G, dont la sortie est prévue en juin, ressemble à une traditionnelle montre circulaire avec deux boutons sur un côté. Il pourrait donc s’agir d’une smartwatch abordable plutôt que d’une montre connectée haut de gamme.

Étant donné la marque « Moto G », elle pourrait être commercialisée comme une montre de milieu de gamme, peut-être avec une ancienne version de la puce Snapdragon Wear de Qualcomm.

Un regain pour les smartwatches Wear OS

De plus, en juillet, CE Brands et eBuyNow lanceront la Moto Watch et la Moto One. La première ressemble étrangement à la populaire Apple Watch, et pourrait se situer quelque part entre la Moto G et la Moto One. Elle possèderais un cadran de forme carrée avec des coins arrondis. En revanche, le nom de la Moto One suggère qu’il se rapprochera d’une expérience Wear OS plus pure, tout comme les smartphones Motorola One et Android One.

Il est intéressant de constater un regain d’intérêt pour les montres connectées Wear OS chez les constructeurs de smartphones, du moins si la rumeur concernant une variante de Wear OS de Samsung est réelle. Le plus intéressant est peut-être que Motorola semble se décharger davantage de sa marque sur d’autres entreprises, peut-être entamant la route vers un commerce de licences analogue à celui de BlackBerry il y a quelques années.