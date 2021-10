La série Redmi Note 11 est confirmée pour arriver avec un support de charge rapide de 120W

Xiaomi a récemment annoncé qu’elle dévoilerait la série Redmi Note 11 et la Redmi Watch 2 en Chine le 28 octobre. Maintenant, avant le lancement officiel, le géant chinois a confirmé que la série Redmi Note 11, un peu comme la série Xiaomi 11T, viendra avec le support de sa technologie de charge ultra rapide de 120 W.

La société a partagé sur sa page officielle Weibo la fonctionnalité de charge ultra rapide. Xiaomi a partagé une image, vraisemblablement du Redmi Note 11 Pro+, se chargeant à une capacité maximale de 120W par un port de charge USB-C.

En outre, la série Redmi Note 11 devrait présenter un design en forme de boîte avec des coins arrondis (inspirés de l’iPhone 13) et un écran poinçonné. Les appareils, à savoir le Redmi Note 11, le Note 11 Pro et le Note 11 Pro+, seront également équipés d’une configuration à quatre caméras à l’arrière.

Si l’on en croit les précédentes rumeurs, la série Redmi Note 11 sera dotée d’écrans AMOLED prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le Note 11 Pro+ haut de gamme pourrait embarquer le chipset MediaTek Dimensity 1200 associé à 8 Go de RAM LPDDR4x et 256 Go de stockage UFS 3.1. Le Redmi Note 11 sera probablement alimenté par le chipset Dimensity 810 de MediaTek, tandis que la version Pro du smartphone sera équipée d’un chipset Dimensity 920, couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

En fait, avant leur lancement officiel, le Redmi Note 11 Pro et le Note 11 Pro+ ont été repérés sur la plateforme commerciale chinoise JD.com. Les deux appareils sont disponibles en trois variantes de stockage — un modèle 6 Go de RAM + 128 Go de stockage, une variante 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, et un modèle 8 Go de RAM + 256 Go de stockage. De plus, alors que la variante Pro sera proposée en quatre coloris, le modèle Pro+ n’aura que trois variantes de couleur.

Un lancement en Chine le 28 octobre

Le Redmi Note 11 devrait être lancé en Chine et d’autres régions suivront, mais la chose importante ici est que Xiaomi commence à apporter sa charge rapide de 120W à des modèles plus abordables.

Xiaomi a même commencé à prendre les précommandes pour le Redmi Note 11 Pro et le Note 11 Pro+. Ainsi, les potentiels acheteurs peuvent maintenant passer leurs précommandes en déposant 100 yuans ou 200 yuans, selon le modèle. Cependant, les détails sur le prix réel des appareils restent sous silence pour l’instant. Restez donc à l’écoute pour l’événement de lancement du 28 octobre.