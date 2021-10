Tesla a retiré la dernière version bêta de son système de conduite entièrement autonome

De fausses alertes de collision et d’autres problèmes ont incité Tesla à retirer la dernière version de sa version bêta de son système de conduite entièrement autonome (Full Self Driving, FSD) moins d’un jour après l’avoir déployée pour certains propriétaires de véhicules.

Tesla a décidé de revenir temporairement à la version 10.2 de son FSD ce dimanche, suite aux rapports de certains conducteurs faisant état de fausses alertes de collision, de freinages soudains sans raison apparente et de la disparition de l’option d’assistance de maintien de cap, entre autres problèmes.

La version 10.3 a commencé à être diffusée dans la nuit de samedi à dimanche matin avec une longue liste de notes de mise à jour. La liste mentionne des changements, à commencer par l’introduction de profils de conducteur qui peuvent basculer entre différentes caractéristiques pour la distance de suivi, les arrêts roulants ou la sortie des voies de dépassement. Le système est censé mieux détecter les feux de freinage, les clignotants et les feux de détresse des autres véhicules, tout en réduisant les faux ralentissements et en améliorant la compensation pour les piétons.

Dans un tweet, Elon Musk a confirmé que son équipe avait décidé de retirer la version 10.3 jusqu’à ce que les bugs aient été résolus. « Nous rencontrons des problèmes avec la version 10.3, nous revenons donc temporairement à la version 10.2 », a déclaré Musk dans son tweet, en ajoutant : « Veuillez noter que cela est normal avec un logiciel bêta. Il est impossible de tester toutes les configurations matérielles dans toutes les conditions avec l’assurance qualité interne, d’où la version bêta publique ».

Seeing some issues with 10.3, so rolling back to 10.2 temporarily.

Please note, this is to be expected with beta software. It is impossible to test all hardware configs in all conditions with internal QA, hence public beta.

—Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021