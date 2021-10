Comment collaborer avec d’autres créateurs sur des publications et des Reels Instagram ?

Instagram facilite grandement les collaborations de publications avec sa nouvelle fonctionnalité « Collab ». Cette fonctionnalité vous permet de vous associer de manière pratique avec d’autres créateurs (ou vos amis) sur la plateforme pour partager des publications et des Reels avec vos communautés en toute simplicité.

Dans cet article, je vais vous apprendre à utiliser la fonctionnalité Collab d’Instagram pour vous associer à un autre créateur et partager des publications et des Reels collaboratifs sur Instagram.

Instagram Collab est une nouvelle fonctionnalité de collaboration sur la plateforme. Avec Instagram Collab, vous pouvez ajouter un collaborateur à vos publications traditionnelles et à vos Reels. Oui, vous pouvez ajouter un seul collaborateur à votre contenu, et pas plus. Ainsi, vous pouvez partager une publication avec vos abonnés et ceux du collaborateur sans avoir à poster deux fois.

Bien qu’il ait été développé en pensant aux créateurs et aux entreprises (comme c’est le cas pour les nouvelles fonctionnalités d’Instagram ces jours-ci), vous pouvez l’utiliser pour collaborer avec vos amis et publier des photos/vidéos de votre récente randonnée ou de votre voyage dans un parc d’attractions.

Comment inviter quelqu’un à collaborer sur Instagram ?

Créez une nouvelle publication ou Reel Instagram comme vous le feriez normalement et tapez sur « Taguer des personnes » juste avant de le poster. Ensuite, appuyez sur le nouveau bouton intitulé « Inviter un collaborateur » sous la photo ou la vidéo. Remarque : gardez à l’esprit que ce bouton n’apparaîtra que sur les comptes publics. Bien que vous ayez besoin d’un compte public pour lancer une publication en collaboration, l’autre personne recevra une invitation et pourra l’accepter même si elle a un compte privé Peu après avoir appuyé sur « Inviter un collaborateur », vous verrez une boîte de recherche pour rechercher des noms d’utilisateur et les inviter. Tapez le nom d’utilisateur de la personne avec laquelle vous souhaitez collaborer et appuyez sur son compte Instagram à partir des résultats de la recherche Après avoir choisi le collaborateur, vous verrez un tag collaborateur à côté du nom d’utilisateur de la personne taguée. Vous pouvez maintenant écrire la légende et partager la publication. Consultez la section suivante pour savoir comment accepter une demande de collaboration sur Instagram

Comment accepter une invitation à collaborer de la part d’utilisateurs d’Instagram ?

Peu après que la personne ait publié une publication en collaboration, le deuxième utilisateur recevra une notification l’incitant à accepter l’invitation. Demandez au collaborateur de vérifier ses DM Instagram et tapez sur « Afficher l’invitation » Instagram va maintenant vous amener à la publication que l’autre créateur vient de partager. Appuyez sur le bouton « Consulter » depuis le coin inférieur droit pour accepter ou refuser la demande de collaboration. Si vous acceptez une demande de collaboration sur Instagram, la publication s’affichera sur votre profil et sera partagée avec vos abonnés Comme vous pouvez le voir ci-dessous, votre nom d’utilisateur apparaîtra également à côté de l’auteur original de la publication lorsque vous acceptez la demande de collaboration

Comment arrêter de partager des publications en collaboration sur Instagram ?

Si vous changez d’avis, vous pouvez choisir d’arrêter d’être un collaborateur et de cesser de partager le post collaboré avec vos followers. Pour ce faire, ouvrez la publication, appuyez sur l’icône verticale à trois points dans le coin supérieur droit, puis choisissez « Arrêter de partager » Dans la fenêtre contextuelle de confirmation, tapez sur « Arrêter le partage » pour vous retirer en tant que collaborateur de cette publication Instagram

J’espère que ce guide vous a aidé à collaborer de manière transparente avec les utilisateurs d’Instagram.