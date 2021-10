De nouveaux rendus montrent un MacBook Air 2022 avec des bords blancs et une encoche

Il y a quelques jours, dylandkt a révélé que le MacBook Air de l’année prochaine pourrait être doté d’une encoche et de bords blancs, suivant le design de l’iMac 2021. En outre, il a révélé qu’Apple pourrait laisser tomber la marque « Air » du MacBook Air 2022 et l’appeler simplement « MacBook », faisant de la gamme « MacBook » et « MacBook Pro ».

Maintenant, Jon Prosser a partagé quelques images pour montrer à quoi pourrait ressembler le MacBook (Air) 2022.

Les images montrent que le MacBook pourrait être équipé de la même encoche qu’Apple a introduite sur le MacBook Pro 2021. Pour rappel, Apple a présenté sa gamme de MacBook Pro 2021 avec les puces M1 Pro et M1 Max, un écran Mini-LED et une encoche sur l’écran.

La même encoche pourrait faire son apparition dans le MacBook Air 2022. Malheureusement, les rendus montrent que le MacBook de l’année prochaine pourrait également être dépourvu du module Face ID.

Les rendus du MacBook Air 2022, comme Jon Prosser l’a divulgué précédemment, pourraient présenter des rebords blancs — le MacBook Pro 2021 présente des rebords noirs. Il pourrait suivre la même conception que l’iMac 2021 avec des bords blancs autour de l’écran, un clavier blanc et un châssis coloré. Il pourrait également se vanter du très demandé MagSafe de la gamme MacBook Pro 2021.

Adieu le « Air »

En plus du MagSafe, le MacBook Air de nouvelle génération pourrait également être doté de deux ports USB-C et d’une prise casque de 3,5 mm. Il sera doté de la même rangée de touches de fonction que le MacBook Pro 2021, d’après les rendus de Jon.

On ne sait pas encore si Apple améliorera l’écran en intégrant la technologie Mini-LED ProMotion à 120 Hz au MacBook Air. Il n’aura pas non plus le design en « forme de cale de porte » en faveur du design plus fin du MacBook Pro, selon Jon Prosser.