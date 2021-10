Apple a trouvé une solution pour l’encoche du MacBook Pro 2021, mais elle n’est pas jolie

L’une des décisions de conception les plus controversées que Apple ait prises récemment est l’encoche du MacBook Pro 2021. Apple a trouvé une solution temporaire pour les applications qui ne s’adaptent pas bien à l’encoche, mais c’est loin d’être une solution idéale.

En effet, il existe des scénarios avec certaines applications où les détails placés dans la barre supérieure qui longe l’encoche peuvent en fait finir par être placés dans la zone où se trouve l’encoche — où il n’y a pas d’écran (juste la webcam) — de sorte que ces icônes ou options disparaissent effectivement.

Un utilisateur de Twitter nommé Jatodaro a fait une démonstration de la fonctionnalité et a rapidement expliqué comment l’utiliser. En gros, lorsqu’une application ne fonctionne pas bien avec l’encoche parce qu’un développeur ne l’a pas encore mise à jour, vous pouvez vous rendre dans la fenêtre Obtenir des informations d’une application et cliquer sur « Mettre à l’échelle pour s’adapter à la caméra intégrée ».

Une fois l’option cochée, l’écran sera réduit et ressemblera davantage à un ancien MacBook avec un bord d’écran plus large. Bien que cette solution ne soit pas forcément très jolie, elle est préférable au fait de cacher les icônes derrière l’encoche, comme cela a été rapporté récemment.

Il est intéressant de noter que l’écran restera à l’échelle jusqu’à ce que vous fermiez l’application, donc même si elle est réduite, vous verrez toujours le cadre de l’ancien style.

Apple a également déclaré que l’option de mise à l’échelle sous l’appareil photo disparaîtrait si un développeur mettait à jour son application pour contourner l’encoche. « Les applications peuvent être mises à jour pour mieux fonctionner avec cette zone de votre écran. Si un développeur met à jour son application pour la rendre compatible avec votre Mac, le paramètre “Mettre à l’échelle pour s’adapter à la caméra intégrée” n’apparaît plus. Vous pouvez contacter le développeur de l’app pour savoir si une mise à jour est disponible ou prévue », note un document d’assistance Apple.

Good news for notch haters! If you’ve got an app (or apps) with menus that collide with the notch, just Get Info on the app, and enable “Scale to fit below built-in camera”.

While the app is running (even in the bg), your display is scaled.#Apple #M1Pro #M1Max #MacBookPro2021 pic.twitter.com/nlGqkFkXAH

— Joseph from Sketch (@Jatodaro) October 27, 2021