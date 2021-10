Le futuriste masque Zephyr de Razer est disponible à partir de 100 dollars

En pleine pandémie liée à la COVID-19, Razer a révélé un concept de masque connecté à purification d’air plus tôt cette année sous le nom de « Project Hazel ». Depuis, ledit projet a évolué pour devenir le Razer Zephyr, un produit destiné au grand public. Le Razer Zephyr a été mis en vente en cette fin de semaine au prix de 100 dollars, et sera disponible seul ou avec des filtres supplémentaires pour une action de filtre N95 de premier ordre.

Le Zephyr est un produit d’un genre complètement différent pour Razer et pourrait être l’un de ses plus importants à ce jour. La marque est surtout connue pour ses accessoires de jeu et ses composants PC qui servent à divertir, mais le masque Zephyr vise à garder les gens en meilleure santé (tout en étant non moins éclairé par des LED RVB).

Le Razer Zephyr est le premier masque « connecté et écologique » de la société destiné à un usage public. Analogue au concept original du projet Hazel, ce masque Razer Zephyr fonctionne avec des filtres N95, deux chambres d’échange d’air et une paire de ventilateurs à deux vitesses. Le centre du masque est doté d’une fenêtre transparente avec « une couche de revêtement anti-buée » permettant de voir la bouche du porteur à tout moment.

Elle affirme que ses filtres sont de qualité N95 et ont une efficacité de filtration bactérienne (BFE) de 99 %. Elle affirme que le masque peut filtrer 99 % des particules d’air d’une taille de 0,3 micron. La société affirme notamment qu’elle offre ce niveau de protection pour l’air que vous inspirez, ainsi que pour l’air que vous expirez. Quant à savoir si cela signifie qu’il peut bloquer les particules de COVID-19, la réponse est un peu compliquée. Les particules de virus sont inférieures à 0,3 micron.

Pour installer les filtres, il suffit de retirer les capuchons magnétiques des deux valves d’air et d’insérer un filtre dont la partie noire est orientée vers le masque. Un autre filtre est inséré sous la fenêtre en plastique transparente. Chaque jeu de filtres de qualité N95 peut être utilisé jusqu’à 72 heures avant de perdre son efficacité de filtration. Razer précise que si vous passez une période prolongée dans un environnement à haut risque, comme un lieu intérieur, vous devez remplacer les filtres dès que possible.

Les traditionnelles LED de la marque

Le Zephyr a un style et des caractéristiques que l’on ne trouve pas habituellement dans un masque standard. Il ressemble à un masque à gaz futuriste, avec la technologie Chroma RGB de Razer qui tapisse les bords de l’entrée et de la sortie d’air où vous installerez les filtres N95. En effet, ce masque fonctionne avec des lumières intérieures et extérieures pour une expression créative et une « interaction sociale sans faille ». En d’autres termes, il éclaire votre visage, de sorte que votre bouche peut être vue à travers la petite fenêtre, même lorsque vous portez le masque dans l’obscurité. Les couleurs de la lumière peuvent être contrôlées avec l’application Razer Zephyr pour iOS et Android (et le masque se connecte à votre smartphone en Bluetooth).

Les parties du masque qui touchent physiquement le visage de l’utilisateur sont fabriquées en silicone souple. Le masque est maintenu sur le visage à l’aide de sangles réglables pour la tête et le cou. La principale partie du masque est disponible dans la couleur de votre choix, à condition qu’elle soit noire.

Razer avait initialement promis d’installer des amplificateurs et des haut-parleurs dans le Zephyr pour donner un coup de fouet à votre voix, mais malheureusement, cette fonctionnalité n’a pas été intégrée dans ce produit de première génération. Selon Razer, l’élimination de cette fonctionnalité a permis au Zephyr de perdre un peu de poids, d’ajouter des valves d’air plus grandes et de faire durer sa batterie plus longtemps. Cependant, l’entreprise n’exclut pas que cette fonctionnalité puisse apparaître dans les futures itérations du Zephyr.

De grosses ventes ?

Étant donné l’intérêt suscité par ces masques au cours des mois qui ont suivi leur présentation par Razer sous forme de concept, il est tout à fait possible qu’ils soient difficiles à acheter — à moins, bien sûr, que Razer ait prévu l’inévitable vague massive d’achats dès le premier jour.

Le Razer Zephyr Starter Pack a été mis en ligne sur la boutique Razer aujourd’hui (21 octobre) au prix de 150 dollars. Il comprend le masque Zephyr lui-même et trois packs de filtres de qualité N95. Un pack de filtres N95 (10 jeux de filtres) est également disponible pour environ 30 dollars, et le masque Razer Zephyr est disponible pour environ 100 dollars. Pour le moment, aucune information sur les prix et la date de lancement en France.