Razer se lance sur le marché des composants pour PC avec sa signature Chroma

Razer est connu pour la fabrication de périphériques pour PC, d’ordinateurs portables et de masques maintenant, mais l’entreprise souhaite désormais être présente lorsque vous souhaitez mettre votre PC à niveau. À cette fin, elle a annoncé quatre nouveaux produits, tous des composants de PC, qui peuvent apporter un look plus harmonieux à votre prochain montage.

Ces quatre produits sont un bloc d’alimentation Katana Chroma, le refroidisseur liquide tout-en-un Hanbo Chroma, les ventilateurs aRGB Kunai Chroma et un contrôleur de ventilateur pour PC. Il s’agit de la première tentative de Razer de fabriquer des composants pour PC, et l’entreprise s’aventure sur le même terrain que Corsair, Cooler Master et EVGA.

Le bloc d’alimentation Katana est le plus intéressant des produits. Razer proposera des modèles allant de 750 watts à 1 200 watts, tous entièrement modulaires et dotés de la certification 80 Plus Platinum pour leur efficacité. Razer a également lancé une version de 1 600 W dotée du label insaisissable 80 Plus Titanium, qui offre un rendement de 94 % lorsque l’alimentation est chargée à 50 %. La plupart des meilleures alimentations pour PC n’ont pas le label Titanium.

L’alimentation est livrée avec un ventilateur aRGB que vous pouvez contrôler avec Razer Chroma. Ce ventilateur passe en vitesse de rotation nulle lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui réduit le bruit. Razer indique que le Katana arrive au début de 2022, mais nous ne connaissons toujours pas les prix ou une date de sortie spécifique.

Gardez vos composants au frais

Les refroidisseurs liquide tout-en-un Hanbo arrivent plus tôt, en novembre. Razer propose le Hanbo dans un design à double ventilateur de 240 mm et un design à triple ventilateur de 360 mm. Les deux modèles prennent en charge l’AM4 pour les plateformes AMD, ainsi que les derniers sockets Intel, dont le LGA1700 pour les processeurs Alder Lake de 12e génération.

Ce refroidisseur est le fruit d’un partenariat avec Asetek, qui est à l’origine de certains des meilleurs refroidisseurs tout-en-un conçus par des sociétés comme EVGA, NZXT, MSI et Thermaltake.

Razer met en avant une conception optimisée de l’admission d’air, et une fiabilité améliorée sur ces refroidisseurs, mais si vous avez vu un de ces designs, vous les avez tous vus. La plupart des refroidisseurs liquide tout-en-un sont à peu près les mêmes en ce qui concerne les performances thermiques. Les ventilateurs Kunai de Razer — qui sont inclus dans le Hanbo AIO — peuvent faire la différence.

Disponibles en 120 mm et 140 mm séparément — et en 120 mm avec le Hanbo — Razer affirme que ses ventilateurs sont jusqu’à 21 % plus silencieux que ceux de la concurrence tout en offrant une pression statique supérieure de 70 %. Les ventilateurs à pression statique élevée sont idéaux pour les refroidisseurs, car ils se concentrent sur la pression de l’air pour pousser l’air à travers un refroidisseur plutôt que sur le flux d’air, ce qui est plus idéal pour un ventilateur de boîtier.

Les deux modèles prennent en charge le PWM à 4 broches pour moduler la vitesse (500 à 2 200 tr/min pour le modèle de 120 mm et 500 à 1 600 tr/min pour le modèle de 140 mm). Bien sûr, ils sont également livrés avec un support aRGB, que vous pouvez configurer et synchroniser avec Razer Chroma. Les ventilateurs sont disponibles dès maintenant, à partir de 49,99 euros.

Un contrôleur de ventilateur PWM

Le contrôleur de ventilateur PWM, également disponible dès maintenant au prix de 54,99 euros, vient compléter l’ensemble. Le contrôleur prend en charge jusqu’à 8 ventilateurs Razer Kuani et fonctionne avec le logiciel Synapse de Razer, ce qui vous permet de personnaliser la courbe de votre ventilateur en fonction de la charge de travail.

Bien que les composants soient les plus excitants, Razer a lancé quelques autres produits lors de son événement annuel RazerCon, notamment le fauteuil de jeu Enki, qui offre un design de type course qui devrait être familier à tout joueur de PC.