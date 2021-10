Comment précommander les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google ?

Après de nombreuses rumeurs et fuites, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google sont enfin là — et ils sont magnifiques. Sans aucun doute, ils peuvent se tenir parmi les meilleurs smartphones de l’année, mais où se situe leur prix ?

Les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google sont fraîchement annoncés, et ils sont déjà en précommande. Les nouveaux Pixel promettent d’offrir les dernières nouveautés de Google, notamment de nouveaux designs, de nouvelles caméras, un nouveau CPU Google Tensor au design unique, et plus encore. Ils sont dotés de meilleures caméras, d’une meilleure batterie, d’une meilleure IA et d’autres caractéristiques qui, dit-on, ne ressemblent à celles d’aucun autre smartphone actuel.

Les smartphones Pixel de cette année sont disponibles en deux variantes : le Pixel 6 standard et le Pixel 6 Pro, plus grand et équipé de trois caméras. Le Pixel 6 de base avec 128 Go de stockage commence à un prix de 649 euros, tandis que le Pixel 6 Pro coûte 899 euros, et plus si vous préférez aller au-delà des 128 Go de base.

Google a déjà donné le coup d’envoi de ses précommandes sur sa propre boutique, et d’autres revendeurs et opérateurs mettront bientôt en vente les smartphones. En outre, pendant cette phase de précommande, pour tout achat d’un Pixel 6 ou d’un Pixel 6 Pro, Google glissera le dernier casque Bose 700 (d’une valeur de 399,95 €) dans votre colis ! Profitez l’offre pendra fin le 27 octobre.

Google Pixel 6

Le Pixel 6 est le nouveau modèle de base du dernier flagship de Google. Il est doté du processeur Google Tensor, de 8 Go de RAM et d’une caméra arrière comportant à la fois un capteur de 50 mégapixels pour son grand-angle principal et 12 mégapixels pour son ultra grand-angle.

Précommander le Pixel 6 sur le Google Store

Google Pixel 6 Pro

Le Pixel 6 Pro est le grand frère du tout nouveau duo Pixel, avec un écran de 6,7 pouces, 12 Go de RAM et une troisième caméra dotée d’un téléobjectif 4x et d’une résolution de 48 mégapixels.

