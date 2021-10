Google lance le Pixel Stand de 2e génération pour 79 €

Lors de son événement d’automne, Google a dévoilé la nouvelle génération d’appareils phares Pixel 6 et Pixel 6 Pro, ainsi que l’accessoire Pixel Stand de nouvelle génération. Le nouveau chargeur sans fil sera capable de charger rapidement les deux nouveaux smartphones de la gamme Pixel, et offrira quelques fonctionnalités supplémentaires qui n’étaient pas disponibles dans la précédente génération.

Surnommé « Recharge sans fil ultrarapide » par la société, le Pixel Stand (2nd gen) est légèrement plus grand que la génération précédente, mais il est livré avec un ventilateur de refroidissement, et une charge rapide de 21 W pour le Pixel 6, et une charge rapide sans fil de 23 W pour le Pixel 6 Pro.

Les autres appareils certifiés Qi sont toujours pris en charge et peuvent être chargés avec ce chargeur sans fil, cependant ils seront limités à 15 W seulement.

Le plastique du Pixel Stand est composé de 50 % de polycarbonate, et il utilise 39 % de matériaux recyclés. Il pèse 383,6 grammes. Malheureusement, si le précédent modèle du Pixel Stand était élégant et mince pour maximiser l’espace sur la table, c’est tout le contraire avec cette seconde génération. Il aura une plus grande empreinte sur votre bureau et votre table de nuit, et il est plutôt disgracieux. On peut supposer que cela a été fait pour ajouter les ventilateurs pour les fonctions de refroidissement, ce qui est important lorsque vous essayez de charger rapidement des appareils gourmands en énergie.

Il est livré avec un câble USB-C vers USB-C de 1,5 m, un adaptateur d’alimentation USB-C de 30 W, et un guide de démarrage rapide pour vous aider à démarrer. Heureusement, l’adaptateur est inclus par défaut dans la boîte, il n’est donc pas nécessaire de dépenser plus pour un adaptateur supplémentaire.

De nouvelles fonctionnalités

En ce qui concerne les fonctionnalités supplémentaires, le Pixel Stand (2nd Gen) peut maintenant offrir une nouvelle façon de vérifier vos caméras Nest, de régler la température de votre maison, ou de faire varier l’intensité de vos ampoules connectées. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui vous permettent de contrôler votre maison connectée qui seront disponibles à vue d’œil.

Le nouveau Pixel Stand sera « Bientôt disponible », et il sera vendu au prix de 79 euros, le même prix que la précédente génération du Pixel Stand. Il sera disponible dans le coloris blanc, et il n’a pas été mentionné d’autres coloris.