Instagram permet enfin de télécharger des photos sur la version de bureau

L’application Instagram de bureau permet enfin d’ajouter de nouvelles photos et vidéos, une mise à jour attendue depuis longtemps qui fait partie d’un ensemble de nouvelles fonctionnalités que le réseau social appartenant à Facebook lance cette semaine. Actuellement, si vous pouvez vous connecter à Instagram à partir d’un navigateur de bureau et consulter votre fil d’actualités, la création de publications nécessite l’utilisation de l’application mobile.

Selon Instagram, cela est sur le point de changer. Le 21 octobre, Facebook prévoit de permettre la publication de messages sur Instagram depuis un navigateur de bureau. Les mêmes limites que celles qui existent actuellement dans l’application s’appliqueront, de sorte que vous pourrez combiner des photos et des vidéos d’une durée inférieure à 60 secondes.

Si Instagram s’est manifestement imposé sur les smartphones, l’accès aux mêmes fonctionnalités depuis un ordinateur de bureau a été une mise à jour fréquemment demandée au fil des ans. Les entreprises et les créateurs de contenu professionnel comptant sur Instagram pour se faire connaître, la possibilité de modifier des photos et des vidéos dans les applications de bureau, puis de publier les résultats plus soignés, sera une aubaine. Un essai de la fonctionnalité plus tôt cette année nous a donné l’espoir qu’elle serait disponible à grande échelle.

Pour ceux qui utilisent encore les applications, Instagram ajoute également de nouvelles fonctionnalités de collaboration. Instagram Collabs permettra à deux utilisateurs de co-créer des publications et des Reels. En s’appuyant sur l’actuel système d’identification, vous pourrez désormais inviter quelqu’un à partager le message avec vous.

En supposant qu’elle accepte cette invitation, les photos et les vidéos résultantes seront visibles sur la timeline des deux personnes afin que leurs publics individuels puissent les voir. Les « j’aime », les vues et les commentaires seront également synchronisés sur les deux timelines.

Le plein de nouvelles fonctionnalités

Parallèlement, de nouvelles options de collecte de fonds seront ajoutées aux messages. En appuyant sur le bouton « + », vous verrez apparaître une nouvelle option à but non lucratif que vous pouvez ajouter, afin de collecter des fonds pour des organisations caritatives.

Instagram ajoute également de nouveaux effets Reels, qui montrent des choses comme des paroles en 3D synchronisées avec la musique, et d’autres effets spéciaux liés à la piste de fond. L’objectif est sans doute d’encourager les utilisateurs à utiliser davantage les Reels natifs, plutôt que le contenu TikTok reposté, qui est encore très répandu.

Les nouvelles fonctionnalités commenceront à être déployées à partir d’aujourd’hui, jusqu’à ce qu’elles soient largement disponibles à la fin de la semaine.