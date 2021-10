La conception du casque de réalité mixte d’Apple entraînerait des retards de production

Apple et son PDG Tim Cook ont été de grands partisans de la réalité augmentée (RA) ou mixte, des technologies de réalité virtuelle (VR) les plus répandues sur le marché aujourd’hui. Malgré cela, les produits de RA de la société ont été limités à ce qui peut être fait et vu sur un écran d’iPhone ou d’iPad.

Bien que le framework ARCore d’iOS ait un certain potentiel, il faudra un appareil dédié à la réalité augmentée ou mixte pour le mettre en valeur. Malheureusement pour ceux qui espèrent un tel appareil, ils devront peut-être attendre encore plus longtemps.

Les rumeurs d’un casque de réalité mixte Apple circulent depuis presque aussi longtemps que les rumeurs concernant l’Apple Car. Les déclarations publiques de la société en faveur de cette technologie ont fait naître l’espoir qu’Apple s’attaquerait bientôt à des entreprises comme Oculus. Cependant, selon l’analyste Ming-chi Kuo, ce bientôt n’est plus si proche.

Initialement prévu pour une production de masse à partir du second trimestre 2022, Kuo affirme que le calendrier de production de masse du casque d’Apple a été repoussé au dernier trimestre de l’année prochaine.

En supposant que tout se passe bien, ce qui est presque improbable pour de tels appareils de première génération, le casque de réalité mixte d’Apple pourrait être disponible au début de l’année 2023. Bien sûr, Apple pourrait annoncer l’appareil avant cette date et le rendre disponible uniquement sous forme de kit de développement.

Apple et son exigence du détail…

La raison de ce retard réside dans les normes notoirement élevées d’Apple, notamment en ce qui concerne la conception du casque. La société a fixé des objectifs très élevés et vise à avoir le meilleur design industriel parmi les casques AR et VR actuellement sur le marché. Il pourrait s’agir d’un dispositif différent des lunettes de réalité augmentée qu’Apple devrait également lancer d’ici 2023. D’après les précédents rapports, le nouveau casque de réalité virtuelle et augmentée d’Apple sera doté d’écrans de 4 000 DPI et de scanners LiDAR avancés intégrés. Son prix pourrait s’élever à 3 000 dollars.

Apple voudrait également s’assurer que son casque MR ne sera pas considéré uniquement comme un appareil de jeu ou de divertissement. La société s’efforce de créer un écosystème de matériel, de logiciels et de services avant de le lancer, ce qui fait également partie des raisons invoquées pour expliquer ce retard.