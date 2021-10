Android 12 est désormais disponible pour les smartphones Pixel

La version finale d’Android 12 est disponible pour les développeurs et les fans impatients depuis quelques semaines sur la version AOSP, mais aujourd’hui, elle a été officiellement lancée pour les personnes qui veulent facilement récupérer la mise à jour par voie hertzienne. Android 12 est donc disponible pour être installée dès maintenant sur les Pixel 3 et plus, y compris les Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, le Pixel 5 et le Pixel 5a. Elle sera également lancée sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Android 12 arrivera plus tard cette année sur les appareils Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo et Xiaomi.

La caractéristique la plus remarquable dans Android 12 est le nouveau design Material You, qui vous permet d’aller un peu plus loin pour modifier l’apparence de l’écran d’accueil à votre goût. Il est plus expressif que les précédentes versions d’Android, avec des outils pour vous permettre de coordonner les couleurs qui peuvent s’étendre sur les icônes des applications, les menus déroulants, les widgets, et plus encore.

En parlant de widgets, beaucoup d’entre eux ont été mis à jour pour correspondre au nouveau look, et Google a partagé aujourd’hui que d’ici la fin du mois d’octobre, elle prévoit d’avoir plus d’une douzaine de widgets nouveaux ou rafraîchis disponibles pour ses applications first-party.

Il y a beaucoup d’autres fonctionnalités dans Android 12 que vous découvrirez rapidement sur le blog. Google a également publié un article qui décrit en détail les fonctionnalités que vous pourrez découvrir. Mais si vous êtes principalement intéressé par Material You, vous devez savoir que Google précise qu’il s’agit d’une fonctionnalité « Pixel-first », bien qu’elle arrive à « davantage de fabricants d’appareils et de smartphones bientôt ».

Uniquement pour les Pixel pour le moment

Il est probable que les smartphones Pixel recevront plusieurs autres fonctionnalités « Pixel-first » à l’avenir avec Android 12. Au cours des deux dernières années, Google a publié des fonctionnalités qui rendent un peu plus agréable le fait d’être un utilisateur de Pixel. Cependant, certaines des fonctionnalités ne fonctionnent que sur les smartphones Pixel plus récents, c’est une raison de plus pour envisager d’acheter le nouveau Pixel 6 ou Pixel 6 Pro. Google a partagé lors de son événement que ces smartphones obtiendront un minimum de 5 ans de support, ce qui est impressionnant.

Si vous avez un appareil Pixel compatible, rendez-vous dans l’application « Paramètres », cliquez sur « Système », « Mise à jour du système » et appuyez sur « Télécharger et installer ».

Et le reste ?

Pour Samsung, Motorola, OnePlus, OPPO, Xiaomi, Nokia et d’autres smartphones autres que les Pixel de Google, la mise à jour Android 12 arrivera plus tard au quatrième trimestre, et peut-être même au début de l’année 2022 pour les modèles abordables dont la priorité de mise à jour est moindre.