Facebook teste une option de publication croisée de vos publications Facebook sur Instagram

Facebook va bientôt introduire une nouvelle fonctionnalité, mais pour l’instant, elle reste en test pour des groupes de personnes sélectionnés qui posteraient des mises à jour de statut avec des vidéos et des images sur leur flux Instagram. Il ne s’agit peut-être pas d’une nouvelle fonctionnalité en soi puisqu’elle est disponible sur la Business Suite et le Creator Studio, mais pour les comptes personnels, c’est une fonctionnalité assez nouvelle.

Avant cela, Instagram pouvait effectuer des publications croisées sur Facebook, c’est-à-dire publier des légendes et des médias sur un compte Facebook connecté. Il s’agit d’une fonctionnalité très pratique, mais elle n’était pas disponible pour l’inverse, ni pour les messages provenant de Facebook.

La relation de publication croisée est quelque chose que Facebook et Instagram partagent, notamment avec les messages directs d’Instagram et les conversations de Facebook Messenger pour la messagerie croisée.

La relation de publication croisée a été pensée comme une nuisance au début, mais maintenant c’est une astucieuse fonctionnalité qui éviterait de copier-coller les légendes et de modifier l’alignement ainsi que les tags pour une autre plateforme. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que toute mise à jour de statut ou publication avec des médias sur Facebook serait automatiquement publiée sur son compte Instagram lié et leurs flux respectifs.

TechCrunch rapporte que Facebook a déclaré qu’elle a travaillé sur cette nouvelle fonctionnalité pour le réseau social, mais n’a pas été déployée pour le grand public. Il s’agit d’une version d’essai sélectionnée pour l’instant, qui permettrait de tester le fonctionnement de la fonctionnalité. Si les retours sont bons, elle sera ajoutée à une version plus large pour tous les utilisateurs.

Quand sera-t-elle disponible ?

La nouvelle fonctionnalité de Facebook reste inconnue pour sa date de sortie, mais lorsqu’elle sera disponible, elle permettra aux gens de publier directement sur Instagram des statuts Facebook contenant des vidéos ou des images.

Le géant des réseaux sociaux a déclaré qu’elle aiderait à rendre le processus transparent et facile, ainsi qu’à l’afficher instantanément sur le flux de l’utilisateur. Néanmoins, Facebook s’efforcerait également de l’intégrer pour ses utilisateurs, ainsi que pour les créateurs de contenu qui utilisent la plateforme pour améliorer la portée et le contenu qu’ils publient. Le point positif est qu’il est possible d’activer et de désactiver cette fonctionnalité.