La Google Pixel Watch serait absente de l’événement d’aujourd’hui

Google organise son événement virtuel ce soir à 19 heures pour annoncer l’un des smartphones les plus fuités de l’histoire, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Alors que nous avons entendu presque tout sur la série Pixel 6, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la Pixel Watch.

Une rumeur concernant les annonces de l’événement de Google a affirmé que le géant de Mountain View annoncera sa première smartwatch, surnommée Pixel Watch ainsi qu’un smartphone pliable appelé Pixel Fold lors de l’événement. Cependant, selon de nouvelles fuites, Google a retardé la Pixel Watch. Autrement dit, les fans de Wear OS seront peut-être déçus d’apprendre que Google n’aurait pas l’intention d’annoncer la fameuse Pixel Watch ce soir.

Jon Prosser, un informateur fiable, affirme que Google n’annoncera pas la Pixel Watch aujourd’hui. Il précise que la montre a été retardée au 1er trimestre 2022, ce qui signifie qu’elle pourrait être annoncée entre janvier et mars de l’année prochaine. Prosser est une source assez fiable concernant les produits Pixel — il a été le premier à signaler le Pixel 6 cette année — et maintenant il semble que la smartwatch de Google est réellement retardée.

Pixel Watch

Don’t expect it at the event tomorrow.

Last I heard, it was delayed until Q1 2022.

It’s still happening, just not tomorrow. https://t.co/Rd0dGN3yek

—Jon Prosser (@jon_prosser) October 18, 2021