Google Pixel 6 : comment regarder et à quoi s’attendre de l’événement ?

Google s’apprête à annoncer la prochaine génération de smartphones Pixel. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro déjà annoncés devraient être présentés lors de l’événement, qui aura lieu ce mardi 19 octobre 2021 à 19 heures, heure française. De plus, l’entreprise pourrait également avoir quelques surprises à montrer. Oui, Google va lancer le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, cependant des rapports supplémentaires affirment que Google pourrait lancer un Pixel Fold, une Pixel Watch, et un nouveau service Pixel Pass également.

Il s’agit -là d’une nouvelle approche pour Google ! Tout d’abord, nous avons eu les smartphones Google Nexus qui ont vu un partenariat de production avec Samsung, LG, HTC, et d’autres, qui ont servi de vitrine Android, et ont été vendus au prix coûtant. Ensuite, Google a changé de stratégie et a lancé la gamme Pixel.

Google a racheté le département de production de smartphones de HTC et a commencé à facturer une somme assez importante pour les Pixel qui étaient tout sauf vendus à prix coûtant étant donnés de leurs spécifications. Cette stratégie a de nouveau été renversée l’année dernière lorsqu’elle a sorti des Pixel abordables avec des prix d’un smartphone de milieu de gamme.

Avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google change à nouveau complètement d’approche en… imitant Apple avec son propre chipset Tensor maison, son propre OS mobile Android, et plus d’un modèle à choisir dans ce qui pourrait s’avérer être un milieu de gamme supérieur à un flagship.

Comment regarder l’événement Pixel 6 ?

Si vous voulez en savoir plus sur l’avenir des smartphones de Google, vous pouvez vous rendre sur la page de l’événement de Google. Si vous voulez un moyen encore plus facile de regarder, mettez cette page en signet et regardez la vidéo YouTube que j’ai intégrée ci-dessus.

Je couvrirais également en détail tout ce qui sera annoncé, même si, étant donné l’ampleur des fuites, nous ne nous attendons pas à de grandes surprises.

Ce qu’il faut attendre du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro

L’un des aspects les plus excitants du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro est le nouveau processeur Tensor de Google, qui est un important écart par rapport aux processeurs Qualcomm que Google utilise habituellement. L’entreprise affirme que Tensor « nous permet de fabriquer les téléphones Google que nous avons toujours envisagés ».

Alors que nous savons que Google va utiliser sa propre puce dans le Pixel 6, la société n’a pas révélé beaucoup de choses sur les spécifications réelles de la puce, nous devrons donc attendre le grand événement de ce soir pour en savoir plus sur ce qu’elle apporte à la table pour la puissance de traitement.

Voici les spécifications du Pixel 6 Pro :

Écran incurvé de 6,71 pouces à 120 Hz avec une résolution 1440p

Processeur Google Tensor avec 2 x 2,8 GHz Cortex-X1, 2 x 2,25 GHz Cortex-A78, et 4 x 1.8 GHz Cortex-A55

GPU ARM Mali-G78

Capteur photo principal Samsung GN1 de 50 mégapixels

Capteur périscope à 48 mégapixels avec zoom 4x

Capture photo ultra-large Sony IMX386 de 12 mégapixels

Caméra frontale de 12 mégapixels

Batterie d’une capacité de 5 000 mAh, vitesse de charge 33 W

Jusqu’à 12 Go de RAM/512 Go de stockage

Dimensions : 163,9 x 75,8 x 8,9 mm

Poids : 175 grammes

Prix : 899 euros

Voici les spécifications du Pixel 6 :

Écran plat de 6,4 pouces à 90 Hz avec une résolution 1080p

Processeur Google Tensor avec 2 x 2,8 GHz Cortex-X1, 2 x 2,25 GHz Cortex-A78, et 4 x 1.8 GHz Cortex-A55

GPU ARM Mali-G78

Capteur photo principal Samsung GN1 de 50 mégapixels

Capture photo ultra-large Sony IMX386 de 12 mégapixels

Caméra frontale de 8 mégapixels

Batterie d’une capacité de 4 614 mAh

Jusqu’à 8 Go de RAM/256 Go de stockage

Prix : 649 euros

Quelle est la date de sortie d’Android 12 ?

Outre les appareils, la société nous fera probablement savoir quand Android 12 sera lancé sur les appareils Pixel. Alors qu’Android 12 est techniquement sorti, il n’a pas fait son apparition sur les smartphones, donc nous nous attendons à ce que l’entreprise nous informe sur la date à laquelle nous pouvons télécharger l’OS.

Principales nouveautés d’Android 12

Design Material You: animations plus fluides, thématisation et nouvelle ombre de notification

Sécurité et confidentialité : tableau de bord de confidentialité pour les autorisations d’applications, dossier verrouillé

Navigation et contrôle : gestes du visage, télécommande TV

Assistant : demande vocale de rappels récurrents

Qu’est-ce que Google va annoncer d’autre ?

Outre les Pixel 6 et 6 Pro qui sont certains d’apparaître lors de l’événement de Google du 19 octobre, ainsi que la version finale d’Android 12 pour ses smartphones, certains spéculent qu’il y aura plus de la division des produits de Google présente lors de la keynote.

Les sources indiquent qu’il y aura une mention du Pixel Fold, ainsi qu’une apparition de la Pixel Watch et des nouvelles enceintes Nest. L’autre apparition possible est celle d’une Google Pixel Tab pour compléter l’écosystème. Le premier smartphone pliable de Google devrait arborer un écran principal de 7,6 pouces de la fabrication de Samsung, un chipset Tensor, et certaines des caméras du Pixel 6, le catapultant en haut des meilleurs smartphones pliables sur la base des spécifications seules.

La Pixel Watch, quant à elle, aurait une traditionnelle couronne et un écran tactile pour naviguer dans l’interface utilisateur Wear OS qui a maintenant reçu une refonte complète. La rumeur veut qu’elle soit équipée d’un chipset Google maison, mais il reste à savoir si elle s’attaquera directement à la Galaxy Watch 4, dotée d’une abondance de capteurs de santé et de fitness.