Apple Music Voice est un nouveau type d’abonnement conçu exclusivement pour Siri

« Apple Music et Siri sont des partenaires naturels et travaillent déjà ensemble de manière transparente », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats, dans un communiqué de presse. Les non-abonnés peuvent s’inscrire à un essai gratuit de 7 jours, sans renouvellement automatique, pour tester Voice avant de s’engager. Les utilisateurs peuvent souscrire à ce plan avec Siri en disant « Hey Siri, démarre mon essai Apple Music Voice », ou en s’inscrivant depuis l’application Apple Music.

Proposé au prix de 4,99 euros par mois en France, le plan Apple Music Voice permettra aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble de la bibliothèque Apple Music en utilisant uniquement l’assistant vocal, comme Siri . Il sera disponible uniquement sur les appareils Apple et non sur les appareils Android, contrairement aux autres forfaits Apple Music.