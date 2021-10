Microsoft pourrait construire sa propre version de la puce Apple M1 pour sa gamme Surface

Microsoft pourrait s’inspirer d’Apple. Relayée par HotHardware, une récente offre d’emploi pour la division Surface de Microsoft fait appel à un architecte de système sur puce (SoC), suggérant que Microsoft pourrait être intéressée par le développement de son propre concurrent à la puce Apple M1 pour les futurs appareils Surface.

Évidemment, une offre d’emploi ne confirme rien, elle ne fait que vaguement allusion à ce que Microsoft pourrait faire, il ne faut donc pas supposer que Microsoft construit un concurrent du processeur M1 — son apparition coïncide à peu près avec une rumeur concernant la collaboration entre Microsoft et AMD sur un processeur Arm pour les ordinateurs portables. Mais cela a du sens, surtout si l’on considère qu’Apple devrait lancer sa puce M1X plus tard dans la soirée, renforçant ainsi son avantage face à la concurrence d’Intel.

Selon ce rapport, la puce utilisera le cœur Cortex-X1 et le GPU mRDNA 2 de l’année dernière, et elle sera dotée d’un modem Exynos pour la connectivité 5G.

Les appareils Surface les plus récents — comme le Surface Laptop Studio — utilisent des puces Intel, poursuivant ainsi le partenariat que Microsoft et Intel entretiennent depuis des décennies. Quant à Apple, la société s’est éloignée d’Intel avec le lancement de sa puce M1, qui parvient à rester plus frais et plus silencieux tout en offrant des niveaux de performance analogues.

En dehors d’une profonde intégration entre le matériel et le logiciel, l’utilisation d’un SoC interne présente certains avantages. Microsoft serait libre de choisir le design qui convient le mieux à ses appareils au lieu d’un design intégré par Intel, ce qui pourrait rendre le SoC plus efficace dans l’ensemble. Le M1 en est un excellent exemple. Il est puissant dans les bons domaines, mais Apple a renoncé à des fonctionnalités telles que la prise en charge de plusieurs écrans externes afin de maintenir le design dans une direction claire.

Une décision logique

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple est à la pointe de la conception des SoC. Intel tente de rebondir avec ses processeurs Alder Lake, qui utilisent une architecture hybride analogue à celle du M1. Même si nous ne voyons jamais un appareil Surface avec une puce développée par Microsoft, il est logique pour le géant de la recherche d’explorer cette possibilité.

Bien que le Surface Laptop 4 soit équipé d’un processeur AMD, Microsoft s’en est tenu à Intel pour sa gamme Surface. Et jamais un appareil Surface n’a été équipé de silicium développé par Microsoft. L’offre d’emploi indique qu’il s’agit d’une personne capable de définir « les caractéristiques et les capacités du SoC utilisé sur les appareils Surface », ce qui laisse entendre que Microsoft est intéressée par une conception au moins semi-personnalisée.

Pas une nouveauté pour Microsoft

Ce n’est pas nouveau pour Microsoft. La Xbox Series X est équipée d’un SoC semi-personnalisé d’AMD, et Microsoft vient de publier un appel à candidatures pour un architecte de silicium SoC pour ses divisions Xbox et Azure.

Cependant, nous n’en saurons pas plus avant au moins un an. Microsoft vient de sortir une nouvelle génération d’appareils Surface, et bien que Microsoft pourrait développer son propre SoC, elle pourrait finir par s’en tenir à Intel ou AMD pour la prochaine génération. Pourtant, il est logique pour Microsoft de franchir cette étape. Même Intel a déclaré qu’elle considérait Apple comme son principal concurrent à l’avenir. Nul doute que Microsoft envisage quelque chose d’analogue.