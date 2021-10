Microsoft et AMD publieront la semaine prochaine un correctif de performance des CPU Ryzen pour Windows 11

Windows 11 a été annoncé en juin dernier comme un nouveau système d’exploitation qui apporterait des améliorations aux performances et au multitâche, ainsi qu’un nouveau Windows Store. Nous devions également nous attendre à un nouveau menu Démarrer et à la prise en charge de plusieurs écrans. Puis, le 5 octobre, la dernière version de Windows est sortie. Mais malheureusement, il semble qu’elle n’était pas tout à fait prête à fonctionner sur les PC équipés des processeurs Ryzen d’AMD.

