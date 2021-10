Nanoleaf Lines abandonne les panneaux pour une barre d’éclairage murale modulaire

Les Nanoleaf Lines peuvent être contrôlées par Amazon Alexa ou Google Home, ainsi que par Apple HomeKit et Siri. Une personnalisation supplémentaire sera disponible à l’avenir grâce à des plastrons à clipser qui agissent comme une sorte de « surcouche » pour les lumières. Celles-ci seront disponibles en noir et en rose à partir de décembre.

Les Lines peuvent également refléter ce qui se trouve sur votre écran de télévision ou votre moniteur grâce à la fonction Screen Mirror. Elle permet de créer une expérience d’éclairage plus immersive grâce aux quatre modes différents, de la palette pour des transitions plus subtiles au mode Match pour une précision totale.

Les Nanoleaf Lines sont des barres de LED rétroéclairées qui peuvent être disposées selon presque tous les motifs que vous souhaitez . Elles se connectent les unes aux autres selon des angles de 60 degrés. Les Lines ont des zones bicolores qui permettent à chacune d’elles d’afficher deux couleurs à la fois. Avec plus de 16 millions de couleurs au choix, les utilisateurs peuvent créer des jeux de lumière éclatants dans leur maison. L’une des caractéristiques les plus impressionnantes est qu’il agit comme un Thread Border Router, ce qui signifie que les Nanoleaf Lines peuvent se connecter automatiquement à votre réseau personnel sans aucun hub .