Les lunettes Anker Soundcore Frames peuvent jouer de la musique pour 180 euros

La marque Soundcore d’Anker vient d’annoncer un tout nouveau produit appelé Soundcore Frames. Il s’agit de lunettes de soleil qui peuvent se connecter sans fil à votre smartphone et vous permettre d’écouter de la musique pendant vos déplacements. La nouvelle paire de lunettes sera disponible en 10 modèles différents et sera disponible à partir de la mi-novembre sur le site Web d’Anker.

Les SoundCore Frames sont essentiellement des écouteurs sans fil dans un format de lunettes. Ce n’est pas très nouveau en soi, Bose et d’autres fabricants ont déjà fabriqué des dispositifs audio portables analogues par le passé, avec un certain succès. Les verres sont polarisés et filtrés contre la lumière bleue, et un verre correcteur sera également disponible.

Chaque style de monture sera vendu 49,99 euros et la société permettra à chacun de les essayer virtuellement en utilisant l’application Soundcore sur Android ou iOS.

Chaque branche abrite deux haut-parleurs, et Anker promet que la musique ne s’échappera pas pendant l’écoute de la musique, bien que, comme c’est le cas avec de tels produits, écouter de la musique à un volume élevé permettra presque certainement aux autres personnes près de vous d’entendre ce que vous écoutez, alors soyez vigilant.

L’autonomie de la batterie devrait être d’environ 5,5 heures en lecture continue, et les lunettes sont résistantes à l’eau selon la norme IPX4, ce qui signifie qu’elles peuvent survivre à un peu de pluie, mais probablement pas à une douche complète. Les Soundcore Frames peuvent être contrôlées à l’aide de commandes par tapotement et glissement sur les tempes, un peu comme d’autres « lunettes audio intelligentes » analogues.

Un prix abordable

Il reste à voir comment cela fonctionnera pour la division Soundcore d’Anker, puisqu’il s’agit de la première tentative de la société dans une telle nouvelle catégorie de produits. Nous n’avons pas plus de détails sur l’appairage ou toute autre spécification, mais nous devrions en savoir plus sur l’appareil une fois qu’il sera disponible plus tard à la mi-novembre.

Les Soundcore Frames seront vendus pour 179,99 euros.