MacBook Pro M1X : fin de la Touch Bar, et un écran mini-LED à 120 Hz ?

Apple a annoncé hier son deuxième événement automnal pour 2021, l’événement « Unleashed ». L’événement est prévu pour lundi prochain, c’est-à-dire le 18 octobre, à 19 heures, heure française. Avant l’événement, la source @dylandkt a révélé un certain nombre de caractéristiques que nous pourrions attendre du futur MacBook Pro M1X.

En effet, il semble que nous n’ayons pas besoin d’attendre lundi prochain pour savoir ce que nous obtiendrons avec les nouveaux modèles MacBook Pro M1X de 14 et 16 pouces, car de nouvelles rumeurs nous disent déjà à quoi nous attendre. Selon de récentes rumeurs, les nouveaux modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces seront livrés avec plusieurs mises à niveau.

La source a affirmé que le MacBook Pro M1X serait doté d’un écran Mini-LED, de bords plus petits, d’une webcam 1080p et d’un nouveau bloc de charge. Dans le prolongement des précédentes fuites, Dylan a révélé d’autres caractéristiques du MacBook Pro M1X. Il a affirmé que la gamme disposera de 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage sur les modèles de base des deux modèles de MacBook Pro, et d’une puce M1X plus puissante avec la même configuration de CPU à 10 cœurs sur les modèles de 14 et 16 pouces.

Dylan affirme que les MacBook Pro 2021 ne seront pas équipés d’une Touch Bar. Il affirme qu’Apple abandonnera la Touch Bar avec le MacBook Pro qui sera annoncé lors de l’événement « Unleashed ». À la place, le MacBook disposera d’un port HDMI, d’une fente pour une carte SD et de la recharge MagSafe. Apple a abandonné sa méthode de charge MagSafe lorsqu’elle est passée au nouveau design du MacBook Air et du MacBook Pro pour l’USB-C.

Cependant, il semble qu’Apple soit sur le point de réintroduire la charge MagSafe dans le MacBook avec les modèles M1X.

Des précommandes dans la foulée ?

En plus de l’abandon de la Touch Bar, Dylan affirme également que le MacBook Pro 2021 pourrait également être doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si cette information est authentique, cela ferait de ce MacBook le premier à recevoir les deux technologies d’affichage. La source précise qu’Apple testait le taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le MacBook Pro plus tôt cette année, mais il n’a « aucune idée » si cela va arriver avec cette nouvelle génération.

Le deuxième événement d’automne d’Apple est dans quelques jours maintenant. Nous n’aurons donc pas à attendre trop longtemps pour savoir si ces affirmations sont vraies ou non. Quant à savoir quand ces nouveaux modèles seront disponibles en précommande, certains pensent qu’ils pourraient commencer à être vendus le jour même de l’événement, car le seul Mac qui n’a pas suivi cette voie est l’iMac de 24 pouces lancé plus tôt cette année. Enfin, la source indique que les MacBook Pro M1X de 14 et 16 pouces seront plus proches en termes de prix.