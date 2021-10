Apple souhaite que vous installiez iOS 15.0.2, iPadOS 15.0.2 et watchOS 8.0.1 au plus vite

watchOS 8 a également reçu une mise à jour logicielle qui vient corriger certains bugs affectant la progression de la mise à jour logicielle et les paramètres d’accessibilité. Pour installer cette mise à jour, vous devez vous rendre dans l’application Apple Watch dédiée sur votre iPhone, puis aller dans Général, Mise à jour logicielle. N’oubliez pas que votre Apple Watch doit être chargée à au moins 50 %, et qu’elle doit être proche de votre iPhone.

La nouvelle version d’iOS corrigera le problème qui faisait que les photos enregistrées dans Messages disparaissaient après que les utilisateurs aient supprimé le message associé ou le fil de discussion d’où provenait l’image. iOS 15.0.2 va également résoudre un problème qui faisait que le portefeuille en cuir MagSafe pour iPhone ne pouvait pas se connecter à l’application Localiser, un autre problème qui affectait CarPlay, et plus encore.

Apple a publié iOS 15.0.2, 10 jours seulement après la deuxième mise à jour de la dernière version d’iOS . Cette mise à jour logicielle est déjà disponible en téléchargement, et vous pouvez obtenir la vôtre en vous rendant dans l’application Réglages, puis en allant dans Paramètres, Général, et enfin Mise à jour logicielle. Elle comprend également un important correctif de sécurité pour une faille qui, selon Apple, est déjà utilisée par des pirates. Apple indique que vous devez mettre à jour vos appareils dès que possible .