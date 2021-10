Facebook étend sa fonction Live Audio Rooms à davantage de créateurs dans le monde entier

Facebook aime travailler sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités, autant que Google aime créer une nouvelle plateforme de messagerie, en particulier celles qui sont nouvelles et à la mode. Les salons audio de type Clubhouse ont connu un grand succès, de nombreuses plateformes ayant créé leur propre version du genre, et Facebook a déclaré en avril dernier qu’elle travaillait sur de nouvelles fonctionnalités audio, dont les salons de discussion de type Clubhouse.

La nouvelle fonctionnalité Facebook Live Audio Rooms n’était disponible que dans certaines régions et pour quelques groupes et personnes sélectionnés. La nouvelle fonctionnalité analogue à celle de Clubhouse est maintenant déployée à l’échelle mondiale, et elle sera disponible pour les créateurs, les figures publiques et les groupes du monde entier.

La nouvelle a été publiée par Alexandru Voice sur Twitter :

Today, we’re now excited to be rolling out Live Audio Rooms to public figures and creators globally as well as groups around the world.

Here’s an overview of what’s new 🧵👇 pic.twitter.com/hQDLDUojdd

— Alexandru Voica (alexvoica.eth) 💀 (@alexvoica) October 11, 2021