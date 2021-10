iOS 15.0.1 : correction du déverrouillage de l’iPhone avec l’Apple Watch

Cela a peut-être quelque chose à voir avec le nombre assez important d’autres problèmes signalés par les premiers utilisateurs d’iOS 15, que cette première révision ne résout probablement pas. Ce qu’iOS 15.0.1 vise à corriger, c’est le début « inattendu » des séances d’entraînement dans les méditations audio sur diverses Apple Watch pour certains abonnés à Fitness+ et un problème avec l’application Réglages où une alerte de stockage complet était affichée à tort pour un certain nombre d’utilisateurs d’iPhone.

Sur les précédents iPhone, tant que vous portiez votre Apple Watch, qu’elle était connectée à votre iPhone et qu’elle était elle-même déverrouillée, vous pouviez l’utiliser pour contourner l’écran de verrouillage de votre iPhone également. Le système est facultatif et s’est avéré être une aubaine pour ceux qui ont découvert qu’ils devaient à nouveau taper un code PIN, car Face ID ne pouvait pas reconnaître suffisamment leur visage lorsque leur bouche et leur nez étaient couverts par un masque.

Apple a ajouté la fonctionnalité plus tôt en 2021, comme un moyen de s’adapter à l’augmentation des masques pendant la pandémie de la COVID-19, mais certains utilisateurs de l’iPhone 13 ont découvert que le système ne fonctionnait plus.

Diffusé hier à tous les possesseurs d’iPhone compatible, iOS 15.0.1 semble plutôt lourd (pour une révision logicielle x.0.1), comprenant au moins trois corrections spécifiques pour trois bugs différents . Le problème de loin le plus important, qui semble avoir été corrigé relativement rapidement après sa découverte, est la situation susmentionnée du déverrouillage de l’iPhone avec l’Apple Watch , qui a eu largement le temps de faire un grand nombre de titres et de susciter la frustration de nombreux « iFans ».