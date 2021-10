Les plans de Google pour son OS Fuchsia sont toujours intacts

by

by

Aux côtés d’Android et de Chrome OS, Google Fuchsia n’a pas été sous les feux des projecteurs jusqu’à présent, mais a néanmoins suscité l’intérêt à maintes reprises. Il semblerait maintenant que le système d’exploitation alternatif ait d’autres projets et que son existence obscure sur le Nest Hub prenne bientôt fin.

Ce qui était initialement présenté comme un possible successeur d’Android n’a toujours pas développé une identité claire 5 ans plus tard. Depuis mai de cette année, Fuchsia est chez lui sur le Nest Hub et a donc été officiellement lancé sur le marché en tant que « nouveau système d’exploitation ». Après un silence radio prédominant au cours des derniers mois, tout porte à croire que la famille des appareils dotés d’un cœur Fuchsia va bientôt s’agrandir de manière significative.

Il y a eu beaucoup de spéculation sur les plans de Google pour Fuchsia, qui contrairement à Android et Chrome OS n’utilise pas un noyau Linux (il utilise un micro-noyau appelé Zircon à la place), et dont l’objectif est encore assez vague malgré le fait qu’il soit public depuis plus de 5 ans.

Comme le rapporte 9to5Google, de récentes offres d’emploi ont finalement mis en avant d’autres projets. Google recherche de talentueuses personnes pour sa nouvelle « Fuchsia Devices Team », ce qui signifie que le système d’exploitation semble se voir accorder beaucoup plus d’importance en interne qu’auparavant.

Comme l’indique l’annonce, l’équipe doit s’assurer que la plateforme Fuchsia peut être « appliquée avec succès à des produits du monde réel ».

Un OS pour la maison connectée

Ce qui est clair, c’est que Google veut porter Fuchsia sur beaucoup plus d’appareils. À cette fin, l’entreprise recherche des développeurs pour adapter le système d’exploitation à « d’autres appareils intelligents et d’autres facteurs de forme ». Des rapports antérieurs avaient mis en avant les efforts déployés autour des enceintes connectées.

Google semble donc viser davantage les appareils de la maison connectée comme nouveau foyer pour le système d’exploitation. « Bien que Fuchsia soit initialement utilisé pour les écrans connectés, nous travaillons à l’étendre à d’autres facteurs de forme et cas d’utilisation », a déclaré la société. Il reste à voir à quelle vitesse Google présentera des appareils ici et si Fuchsia développera enfin une véritable identité avec ses nouveaux efforts.

Aucune de ces allusions n’offre d’informations concrètes sur ce que sera l’avenir de Fuchsia. Mais étant donné que le système d’exploitation continue d’être discret 5 ans après son annonce, nous prenons ce que nous pouvons obtenir.