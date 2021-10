Votre PC n’est pas compatible avec Windows 11 ? Voici Windowsfx 11, une alternative Linux

Alors que la sortie publique du nouveau système d’exploitation Windows 11 de Microsoft a eu lieu en début de semaine dernière, plusieurs utilisateurs ne pourront pas passer à Windows 11 en raison de l’incompatibilité des appareils et des exigences système controversées mises en place par Microsoft. Alors oui, si vous êtes quelqu’un dont l’appareil est incompatible avec Windows 11, j’ai ce qu’il vous faut.

Une nouvelle alternative à Windows 11 basée sur Linux est apparue en ligne juste au moment de la sortie du système d’exploitation de bureau de Microsoft. Baptisée Windowsfx 11, il s’agit d’une version alternative de Windows qui apporte plusieurs éléments de design de Windows 11 à votre PC.

Maintenant, je sais qu’il y a quelques applications qui peuvent ajouter le menu de démarrage de Windows 11 aux anciennes versions de Windows, Windowsfx 11 ajoute non seulement le menu Démarrer mais aussi la nouvelle barre des tâches avec des icônes centrées, le thème translucide de Windows 11, le mode sombre, et diverses autres fonctionnalités à votre ancien PC.

Il ajoute même un assistant virtuel de type Cortana appelé Helloa. Vous pouvez visionner la vidéo de démonstration ci-dessous pour vous faire une idée de l’apparence de cette version sur votre système.

Configuration requise

La configuration minimale requise pour exécuter le système d’exploitation Windowsfx 11 basé sur Linux sur votre système comprend un processeur à double cœur, 2 Go de RAM et 22 Go de stockage interne. La configuration recommandée est un processeur à quatre cœurs, 4 Go de RAM et 50 Go d’espace libre.

L’un des avantages de ce système d’exploitation est que les utilisateurs n’ont pas besoin de composants matériels supplémentaires ou d’exigences de sécurité telles qu’une puce TPM pour l’exécuter sur leur système. En outre, le système d’exploitation prend également en charge les plateformes ARM, y compris le Raspberry Pi.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne la disponibilité, Windowsfx 11 suivra le même calendrier de mise à jour et de sortie que la version officielle de Windows 11. Ainsi, la version finale du système d’exploitation a été rendue disponible à la même date que la date de sortie de Windows 11, c’est-à-dire le 5 octobre.

Il y aura deux versions de Windowsfx 11 — une version gratuite et une version professionnelle qui coûtera 20 dollars. Alors qu’il n’y aura pas d’assistant virtuel Helloa sur la version gratuite, les utilisateurs professionnels bénéficieront de l’assistant vocal et du support de l’équipe de développement. Vous pouvez télécharger Windowsfx 11 depuis son site officiel.