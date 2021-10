Les futurs iPad Pro adopteront une disposition horizontale avec des caméras et un logo Apple tournés

Sur les iPad de la génération actuelle, la caméra est placée sur le dessus, en position verticale. Si l’utilisation de l’iPad Pro en mode paysage semble beaucoup plus naturelle de nos jours, bien que le mode portrait continue d’être le réglage par défaut d’Apple. Avec les futures générations de l’iPad Pro, cela pourrait changer.

Le développeur Dylandkt affirme que les futures versions de l’iPad Pro présenteront un design actualisé avec un logo Apple placé horizontalement à l’arrière et une caméra placée horizontalement. Cette nouvelle conception rendrait l’iPad plus proche de l’ordinateur portable qu’il ne l’est actuellement.

Future iPad Pro’s will feature a horizontal camera placement and a horizontally placed Apple logo on the back. Apple will make landscape mode the default for iPad Pro usage. I have not confirmed whether the next generation model will have this feature but it is in the works. —Dylan (@dylandkt) September 23, 2021

Ce dernier semble suggérer que le système de caméra arrière sera tourné de 90 degrés pour produire de meilleurs clichés en mode paysage. De plus, la caméra frontale et la configuration Face ID sont susceptibles de se déplacer de l’actuel bord supérieur à ce qui est maintenant connu comme le bord droit.

La source de la rumeur d’aujourd’hui n’a pas pu confirmer si ces changements seront mis en œuvre sur l’iPad Pro 2022, qui devrait présenter une construction en verre, mais les changements sont certainement en cours de réalisation.

Changer le paysage par défaut de la gamme d’iPad Pro a certainement du sens. Avec les dernières générations, Apple a commercialisé la tablette comme un remplacement d’ordinateur portable et a poussé sa propre gamme de claviers.

Une décision logique

Personnellement, je n’ai utilisé qu’un ancien iPad pendant quelques semaines à des fins de test, mais le nouvel emplacement et la position de la caméra seraient très logiques, en particulier sur les modèles Pro plus grands et sur le nouvel iPad mini avec des bords plus petits. Lors de la lecture et autres, l’appareil pourrait facilement être tourné verticalement pour lire plus confortablement, et pendant la navigation ou le multitâche, il pourrait être utilisé en mode paysage pour voir plus sur l’écran à la fois.

Ajoutez à cela le fait qu’il y a des rumeurs flottant autour de potentiels modèles d’iPad Pro de 14 et 16 pouces à l’avenir, et le changement d’orientation fait encore plus de sens.