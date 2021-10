Vous pourrez bientôt partager des e-mails Outlook sur Teams

À partir de là, les utilisateurs pourront entamer une conversation sur un e-mail ou un fil de discussion avec leurs collègues directement dans le chat Teams . Cela pourrait aider les utilisateurs d’Outlook et de Teams à gagner du temps, car discuter du contenu d’un e-mail dans l’outil de collaboration en ligne de Microsoft sera probablement plus rapide que de le faire dans un grand fil de discussion avec plusieurs destinataires.

Selon la publication de Microsoft, lors du partage vers Teams à partir d’Outlook sur le Web, une fenêtre pop up apparaîtra pour permettre aux utilisateurs de confirmer le canal ou la personne avec laquelle ils veulent partager un e-mail ou un fil de discussion. Ils pourront même choisir d’inclure ou non des pièces jointes à l’e-mail.

Microsoft facilite le partage des e-mails et des fils de discussion entre les utilisateurs de son service de messagerie Outlook et Teams , dans le but de favoriser la collaboration.