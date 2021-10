Comment accéder à l’accordeur de guitare de Google Recherche ?

Vous jouez une corde sur la guitare, et Google détectera la note que vous visez, et vous dira « d’accorder vers le haut » ou « vers le bas », selon le cas.

Pour accéder au nouvel accordeur de guitare de Google, il suffit d’ouvrir Google Recherche et de rechercher « Google tuner » . N’oubliez pas que vous devez rechercher « Google tuner » et non « Guitar tuner ». Vous pouvez également utiliser ce lien direct pour accéder à l’accordeur d’instruments chromatiques de Google. L’interface est similaire aux dizaines d’applications d’accordage de guitare déjà disponibles.