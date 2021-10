Le Galaxy S22 Ultra disposera d’un emplacement pour le S Pen

Samsung pourrait avoir opté pour un bloc de caméra en forme de P pour le Galaxy S22 Ultra, selon des images et une vidéo d’un appareil factice. La société sud-coréenne avait apparemment déjà envisagé deux designs, dont un avec deux bandes de longueurs inégales. Aucun des designs n’était particulièrement frappant, et CoverPigtou affirme que Samsung a finalisé le bloc de la caméra en forme de P pour le Galaxy S22 Ultra.

L’appareil présente un design carré inspiré du Note 20, ce qui est un autre signe que Samsung va peut-être essayer de positionner le smartphone comme une sorte de successeur, même si le téléphone n’adopte pas la marque Note.

L’unité factice ne dispose pas d’un emplacement dédié pour le S Pen, ce que les rapports affirment que le Galaxy S22 Ultra aura. Cela ne devrait pas être une source d’inquiétude pour les fans de Note, du moins c’est ce que dit CoverPigtou. Le média affirme que le smartphone officiel aura un emplacement pour loger le stylet.

Après avoir apparemment abandonné la série Note, Samsung a introduit le support du stylet pour deux de ses autres flagships, y compris le S21 Ultra, mais ils n’ont pas de compartiment pour le stylo numérique et la société vend plutôt des étuis spéciaux pour ces appareils.

Avec les ventes de flagships dans une spirale descendante, la société doit certainement faire quelque chose pour empêcher les fidèles de la marque de passer à d’autres smartphones haut de gamme. La grille du haut-parleur et le port USB Type-C ne sont pas non plus visibles sur les photos.

4 capteurs à l’arrière

En ce qui concerne les spécifications du Galaxy S22 Ultra, nous avons entendu dire qu’il sera livré avec un écran de 6,8 pouces avec des bords vraiment minces et un écran poinçonné avec un trou plus petit. Le bloc de la caméra logera quatre capteurs, dont un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels, un capteur téléobjectif 3x de 12 mégapixels, et enfin un capteur périscope 10x de 12 mégapixels, un système autofocus laser et un flash LED.

Il serait doté d’une batterie d’une capacité 5 000 mAh et la plupart des marchés recevraient la prochaine puce Snapdragon 898 de Qualcomm, et non de la puce Exynos 2200 dotée d’un GPU AMD.

Selon une récente rumeur, la gamme Galaxy S22 sera dévoilée en février 2022. En effet, nous nous attendions à ce que les smartphones Galaxy S22 soient lancés en janvier, mais cela est maintenant remis en question — la rumeur veut que le Galaxy S21 FE soit le smartphone qui arrivera en janvier.