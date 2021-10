Microsoft travaille sur une nouvelle application Bloc-notes pour Windows 11

Ces dernières années, Microsoft s’est efforcée de donner un nouveau design aux applications incluses dans Windows, telles que Paint, Photos et le Feedback Hub. Maintenant, l’éditeur de texte doit également être mis à jour. Alors que Windows 11 est déjà disponible pour les premières vagues d’appareils, Microsoft peut également se concentrer sur d’autres projets connexes, notamment sur la refonte des applications tierces fournies avec le système d’exploitation.

Plusieurs applications ont déjà été mises à jour avec le design moderne fourni avec Windows 11, mais beaucoup d’autres devraient recevoir la même refonte dans les mois à venir. L’une d’entre elles est la populaire application Bloc-notes, dont le nouveau design aurait été divulgué par un ingénieur de Microsoft. Apparemment, les captures d’écran n’ont été postées que par erreur. L’employé a probablement remarqué l’erreur peu de temps après, et les photos ont donc été retirées. Néanmoins, certains utilisateurs ont réussi à sauvegarder les captures d’écran au préalable, puis à les télécharger à nouveau eux-mêmes.

Les captures d’écran montrent en effet que l’application Bloc-notes reçoit un design inspiré de Windows 11 avec une interface adaptée au Fluent Design moderne, avec des coins arrondis et de nouveaux menus contextuels, mais aussi un écran de paramètres dédié avec un accès aux thèmes, ce qui laisse entendre qu’un mode sombre est également en préparation. En outre, la police, le style et la taille du texte peuvent être modifiés ici.

Notepad Windows 11 design leaked by Microsoft engineer then quickly deleted. We can see a new Fluent Design windows 11 settings for the app and also a WinUI menu bar#Windows11 #FluentDesign #CaughtIn4K pic.twitter.com/iV1FUIuoa5

— FireCube (@FireCubeStudios) October 9, 2021