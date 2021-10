Le navigateur Internet de Samsung est disponible sur la gamme Galaxy Watch 4

En plus des gestes de balayage, Samsung a ajouté la saisie vocale et un clavier pour aider les utilisateurs à utiliser le navigateur pour naviguer sur les sites avec facilité . Bien que la série Galaxy Watch 4 ne soit pas un gadget destiné à la navigation sur les sites Web, la présence du navigateur Internet de Samsung devrait s’avérer pratique lorsque vous souhaitez vérifier rapidement quelque chose sur le Web sans accéder à votre smartphone ou à votre PC.

Au cours des derniers mois, Samsung s’est efforcé d’apporter ses applications disponibles sur son OS Tizen telles que PPT Controller et Hand Wash à Wear OS et le dernier ajout à la liste est Samsung Internet. Avec Samsung Internet, vous pouvez facilement naviguer sur des sites Web ou regarder des vidéos YouTube directement depuis votre smartwatch .