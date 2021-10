L’iPhone SE 3 ressemblerait à son prédécesseur, mais inclurait le support 5G

Nous avons commencé à recevoir davantage d’informations sur la nouvelle génération de l’iPhone SE d’Apple. Le dernier rapport suggère que le futur iPhone SE 3 pourrait arriver avec un design familier, mais davantage de puissance et une connectivité 5G.

Selon les dernières informations du site japonais Macotakara, le nouvel iPhone SE 3 arrivera avec un chipset amélioré et un support de la 5G. L’appareil ressemblerait à l’actuel iPhone SE de 2020, ce qui signifie que le géant de Cupertino lancerait un nouvel appareil avec un écran LCD de 4,7 pouces avec plus de bords que prévu dans un smartphone moderne. De plus, le nouvel appareil serait également doté d’un bouton d’accueil avec la technologie Touch ID, et du même châssis en aluminium.

Selon des sources fiables en Chine, l’iPhone SE (3e génération), qui serait le successeur de l’iPhone SE (2e génération) annoncé en avril 2020, est le même que ce qui a été précédemment rapporté par Nikkei Asia. C’est la même chose que ce qui a été précédemment rapporté par Nikkei Asia au sujet de l’iPhone SE (3e génération), qui continuera à utiliser l’écran Retina HD de 4,7 pouces et le capteur Touch ID, et est susceptible d’être un modèle mis à niveau avec la même puce A15 Bionic et le même modem Snapdragon X60 5G de Qualcomm que la série iPhone 13.

Cependant, les changements les plus importants pourraient se trouver sous le capot du futur smartphone. Les rumeurs affirment que le nouvel iPhone SE 3 serait équipé du dernier processeur A15 Bionic d’Apple et d’un modem Snapdragon X60 5G de Qualcomm, soit les mêmes entrailles que nous trouvons dans la dernière série d’iPhone 13.

Il pourrait également se vanter de 4 Go de mémoire vive (RAM), ou les mêmes 3 Go que l’iPhone SE 2020.

Un lancement début 2022 ?

En revanche, tous les nouveaux iPhone phares d’Apple de 2021 utilisent Face ID par opposition au Touch ID, et présentent le design à bords plats qu’Apple a maintenant également appliqué à l’actuel iPad Pro, à l’iPad mini de 2021 et à l’iPad Air de 2020.

Le blog mentionne également que le nouvel appareil commencera à être produit en décembre 2021. Les précédentes rumeurs suggèrent que le nouveau smartphone abordable d’Apple pourrait arriver dans la première moitié de 2021, avec un prix de 699 dollars.