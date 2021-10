Chrome va recevoir un relooking aux bords arrondis pour Windows 11

by

Windows 11 sera lancé demain avec des améliorations visuelles majeures, comprenant non seulement un nouveau menu Démarrer sans tuiles dynamiques et des icônes centrées dans la barre des tâches, mais aussi des coins arrondis désormais disponibles dans tout le système. Il va sans dire que Microsoft a également mis à jour toutes ses applications pour s’aligner sur l’apparence de Windows 11, ajoutant ainsi des éléments comme les coins arrondis aux autres applications disponibles pour les utilisateurs. Et maintenant, il semble que Google ait l’intention de faire de même.

À quelques heures de sa sortie, Google travaille actuellement à faire en sorte que Chrome apparaisse davantage comme une application native sur la prochaine version du système d’exploitation de Microsoft. Comme l’a rapporté MSPoweruser et repéré en premier lieu par Leo Varela, un nouveau correctif dans le Gerrit Chromium a révélé que Chrome reçoit une mise à jour visuelle avant la sortie de Windows 11 qui ajoutera des coins arrondis à ses fenêtres de navigation.

L’un des plus grands changements de Windows 11 est que toutes les fenêtres, les menus contextuels et les popups du système d’exploitation auront des coins arrondis, et avec ce nouveau correctif, Chrome ressemblera davantage à Edge sur la dernière version du système d’exploitation de Microsoft.

Selon le nouveau correctif sur Chromium Gerrit, Google modifie Chrome sous Windows pour que ses menus aient un « style Windows 11″ lorsqu’ils sont exécutés sur le nouveau système d’exploitation.

Cependant, d’après le code qui indique « Si cette variante est activée, affiche des menus de style Windows 11 sur toutes les versions de Windows », les coins arrondis pourraient également être activés lorsque Chrome fonctionne sous Windows 10.

Relooking de Windows 11

À l’heure actuelle, nous ne savons toujours pas si le « style Windows 11″ fait uniquement référence aux coins arrondis. Chrome pourrait bénéficier des nouveaux effets de transparence Mica de Microsoft ainsi que des icônes de style Windows 11.

Comme ce nouveau correctif a été récemment soumis à Chromium Gerrit, on ne sait pas quand il sera déployé dans les versions stables de Chrome, mais il serait logique que ces changements soient mis en œuvre pour coïncider avec le lancement de Windows 11 ce mardi 5 octobre. Comme toujours, Microsoft affirme que le nouveau look de Windows 11 est spécifiquement axé sur la productivité et la créativité.