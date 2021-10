Microsoft étend le droit de réparation grâce à un nouvel accord avec As You Sow

Dans le cadre d’un accord avec As You Sow, une organisation à but non lucratif axée sur la sensibilisation à la pollution des entreprises, Microsoft a annoncé l’extension des options de réparation de ses appareils d’ici à la fin de l’année 2022, comme le rapporte Grist.

En tant qu’actionnaire de Microsoft, As You Sow a utilisé son influence pour créer et faire adopter une résolution encourageant l’entreprise à assumer la responsabilité de son empreinte carbone. Cet appel à l’action a été lancé dans l’intention de réduire les déchets technologiques et d’augmenter la durée de vie des appareils déjà existants de l’entreprise en autorisant le droit de réparation.

Kelly McBee, coordinatrice du programme de gestion des déchets chez As You Sow, déclare : « Il est enthousiasmant de constater que cet accord va commencer à permettre aux consommateurs de réparer leurs appareils Microsoft en dehors du réseau limité d’ateliers de réparation agréés. »

En répondant à la résolution d’As You Sow, Microsoft a déclaré qu’elle remplirait plusieurs critères concernant la réparation d’ici 2022. L’entreprise s’est engagée à poursuivre les recherches sur l’impact environnemental du droit de réparation, à offrir une plus grande variété de pièces et de documentation pour les réparations par des tiers, et à améliorer les options de réparation locale pour les clients.

Au-delà de Microsoft, la volonté de légiférer sur le droit de réparation s’est développée parallèlement à la technologie. Au début de cette année, une étape historique a même été franchie avec le premier projet de loi du Congrès traitant de ce sujet.

Un pas dans la bonne direction

Le nouvel accord de Microsoft ainsi que le nouvel accent mis par Google sur la durabilité pourraient être le signe d’une nouvelle tendance dans l’industrie.

Malgré les réserves, les partisans du droit à la réparation considèrent cet accord comme une bonne chose. Le PDG d’iFixit, Kyle Wiens, l’a qualifié d’« énormes avancées historiques » sur Twitter, citant les améliorations de la réparabilité du Surface Laptop au fil des ans. S’il finit par apporter des changements significatifs, Microsoft pourrait prendre une longueur d’avance en matière de réduction de l’impact de ses produits sur les déchets électroniques et les émissions..