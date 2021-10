La nouvelle génération du Xiaomi Mix Fold pourrait s’attaquer au Galaxy Z Fold 3

Xiaomi ne serait pas le premier acteur à apporter une caméra frontale sous l’écran sur un smartphone pliable, puisque le Galaxy Z Fold 3 de Samsung offre déjà une telle caractéristique. Mais, on peut espérer que l’implémentation apparente de Xiaomi soit plus difficile à remarquer sous l’écran et offre une meilleure qualité d’image.

La source affirme que le Mix Fold de nouvelle génération disposera d’un écran à haute fréquence de rafraîchissement comme le nouveau Galaxy Z Fold 3 et d’une caméra sous l’écran. Il sera couplé par une batterie d’une capacité de 5 020 mAh, selon l’informateur, et prendra également en charge la nouvelle charge filaire rapide de 120 W de Xiaomi.

Xiaomi a annoncé son premier smartphone pliable, le Mi Mix Fold , plus tôt cette année. Il présentait le même facteur de forme que la gamme Galaxy Fold de Samsung et offrait des spécifications décentes. Cependant, l’appareil est resté exclusif à la Chine. Selon un nouveau rapport, Xiaomi travaille déjà sur la prochaine génération de Mix Fold, ce ne sera qu’une mise à niveau mineure par rapport à la génération actuelle.