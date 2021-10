Voici le nouvel appareil de milieu de gamme de Motorola, le Moto G Pure

Motorola a récemment annoncé un nouvel appareil qui rejoint la gamme Moto G. Le nouveau Moto G Pure a été créé pour offrir un appareil qui contient tout ce dont vous avez besoin pour profiter et tirer le meilleur parti d’un appareil abordable. Il est doté d’un grand écran, d’une batterie longue durée et d’autres atouts pour moins de 200 dollars.

Le nouveau Moto G Pure est le dernier-né de la gamme Moto G de Motorola. Ce nouvel appareil est doté d’un écran IPS TFT LCD Max Vision de 6,5 pouces avec un ratio de 20:9 et une résolution HD+. Il est également livré avec une batterie de 4 000 mAh qui sera en mesure de tenir jusqu’à 2 jours d’utilisation, et la meilleure partie est que lorsque vous avez finalement besoin de recharger votre appareil, vous profiterez de vitesses de charge rapide de 10 W.

Vous trouverez également une configuration à double caméra qui comprend une caméra principale de 13 mégapixels avec autofocus à détection de phase et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Ces caméras vous permettront d’obtenir de belles photos en mode portrait. Elles sont conçues pour fonctionner ensemble afin de flouter automatiquement l’arrière-plan de vos clichés. Le capteur photo du Moto G Pure propose également la capture automatique de sourires, la composition intelligente, le HDR, les photos actives, les photos en rafale, etc.

De plus, vous bénéficiez également de l’intégration de Google Lens pour rendre votre appareil photo un peu plus intelligent. La caméra frontale embarque un capteur de 5 mégapixels qui offrira également de grandes fonctionnalités et un mode portrait beauté pour vous aider à être plus beau dans chaque photo.

Ce nouvel appareil est alimenté par le processeur MediaTek Helio G25, 3 Go de RAM, et vous obtenez 32 Go de stockage, ce qui peut ne pas sembler si génial, mais vous pouvez obtenir jusqu’à 512 Go de stockage sur votre nouveau Moto G Pure avec une carte microSD. Il est également livré avec un indice IP52 et une conception hydrofuge, donc ne vous inquiétez pas si vous renversez un peu d’eau sur lui.

Même des accessoires !

Vous voulez savoir pourquoi le Moto G Pure n’est pas un flagship hormis ses caractéristiques assez modestes ? Parce qu’il inclut un chargeur et des câbles dans la boîte ainsi que des écouteurs. Oui, le smartphone est équipé d’une prise casque de 3,5 mm.

Si le smartphone sera disponible outre-Atlantique dès le 14 octobre, aujourd’hui on ne sait pas s’il arrivera en France et à quel prix si tel est le cas.