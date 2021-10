Windows 11 : Microsoft commence les mises à jour des Cloud PC Windows 365

Microsoft a annoncé que les clients de Windows 365 peuvent désormais déployer des Cloud PC fonctionnant sous Windows 11, le tout nouveau système d’exploitation de l’entreprise.

Après le lancement de Windows 11, la nouvelle offre de Microsoft pour les entreprises, le nouveau Cloud PC connu sous l’offre Windows 365, reçoit elle aussi la mise à jour. Cependant, la mise à jour s’exécute de manière assez différente que sur les appareils ordinaires.

La semaine des gros communiqués de Microsoft se poursuit : c’est ce que rapporte le magazine en ligne OnMSFT. Alors que nous attendons toujours la sortie de la version 21H2 de Windows 10, Microsoft lance déjà le support de Windows 11 pour Windows 365 Enterprise.

C’est étonnamment tôt, car dans une annonce assez précoce sur les nouveaux Cloud PC Windows 365, il était encore dit que Windows 11 serait lancé dans le cloud à la fin de l’année. Par conséquent, on s’attendait plutôt à novembre ou décembre, mais pas à un lancement en temps voulu de la version générale de Windows 11. Cependant, dès le lancement, Microsoft a ensuite déclaré que les Cloud PC avec Windows 11 pouvaient également être lancés.

« Windows 365 Enterprise prend en charge Windows 11 pour tous les Cloud PC nouvellement provisionnés dans les régions disponibles », est-il indiqué dans l’annonce. Microsoft souligne sur son blog Windows 365 Enterprise que le nouveau fond d’écran permet aux utilisateurs du portail Cloud PC de distinguer facilement les Cloud PC sous Windows 10 et Windows 11 qui leur sont attribués.

Uniquement pour les utilisateurs Windows 365 Enterprise

Selon Microsoft, Windows 11 est désormais pris en charge par toutes les configurations de Cloud PC dotées d’au moins 2 vCPU et 4 Go de RAM, soit 11 configurations au total. La configuration la moins chère — avec 2 vCPU, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le seul bémol est que, pour l’instant, les Cloud PC sous Windows 11 ne sont disponibles que pour les clients Windows 365 Enterprise. Microsoft précise que les petites entreprises (moins de 300 déploiements) auront accès aux Cloud PC sous Windows 11 « dans les semaines à venir ».

En termes de déploiement, les administrateurs peuvent également mettre à jour les Cloud PC existants en changeant la galerie de Windows 10 Enterprise à Windows 11 Enterprise + Microsoft 365 Apps et en déclenchant le redéploiement à partir du menu Appareils de leur compte Intune/Microsoft Endpoint Manager. Selon Microsoft, il existe également une deuxième voie de mise à niveau pour les instances actuelles de Cloud PC, mais elle prend un peu plus de temps et implique le suivi et l’exécution d’une mise à niveau sur place vers Windows 11 Enterprise.