Les utilisateurs de YouTube Music gratuit bénéficieront bientôt de la lecture en arrière-plan

Récemment, YouTube Music a été doté d’un grand nombre de fonctionnalités utiles. Cette semaine, YouTube a annoncé dans un article de blog que les utilisateurs gratuits de l’application de streaming musical YouTube Music auront la possibilité de lire de la musique en arrière-plan, ce qui était réservé aux abonnés payants.

Avec ce nouveau changement, vous pourrez fermer l’application, réduire votre écran ou verrouiller votre téléphone sans que la musique de l’application vous interrompe et sans avoir à fermer le message vous informant que la lecture en arrière-plan n’est disponible que pour les abonnés payants. Tout d’abord, l’écoute de musique en arrière-plan sera disponible pour les utilisateurs au Canada à partir du 3 novembre 2021.

YouTube Music offrira alors une expérience analogue à celle d’une radio pour les utilisateurs gratuits, tandis que, bien sûr, elle sera financée par la publicité pour ceux qui n’ont pas de compte Premium. La nouvelle mise à jour apportera également des stations de radio continues basées sur vos chansons, albums et artistes préférés. En outre, vous pourrez écouter des listes de lecture personnalisées en mode aléatoire. Bien entendu, les chansons que vous avez téléchargées sur l’application YouTube Music seront toujours disponibles à tout moment.

En outre, la nouvelle mise à jour permettra aux conducteurs de profiter de YouTube Music en mode mains libres grâce au mode conduite de Google Assistant.

50 millions d’utilisateurs pour YouTube Music et YouTube Premium

Le blog ne mentionne pas de date pour un retour plus large et plus global de la nouvelle possibilité pour les auditeurs gratuits de YouTube Music, mais il mentionne qu’une annonce des plans d’expansion sera bientôt faite. Cependant, pour le moment, une date pour un déploiement plus large n’a pas encore été donnée.

La popularité de YouTube Music n’a cessé de croître ces derniers temps, et un récent rapport montre clairement à quel point les utilisateurs apprécient les services de streaming musical. En septembre, le nombre d’abonnés payants à YouTube Music et à YouTube Premium a franchi le cap important des 50 millions d’utilisateurs.

Ce chiffre de 50 millions d’utilisateurs comprend à la fois les abonnés à YouTube Music Premium et les abonnés au service plus large YouTube Premium, qui permet aux utilisateurs de profiter des vidéos sans publicité. Ce chiffre tient également compte des personnes qui sont encore en période d’essai. La société n’a pas révélé le montant des revenus qu’elle tire de ces abonnés ni le prix moyen que ceux-ci paient pour ses services.