Windows 11 cause des problèmes de performance pour certains processeurs AMD Ryzen

Windows 11 est officiellement sorti, et si vous êtes sur le marché pour un nouveau PC, il y en a une poignée déjà disponible avec le dernier OS de Microsoft préinstallé. Cependant, la plupart des gens ne feront probablement que mettre à niveau leur PC sous Windows 10, ce qui peut entraîner une certaine incertitude quant aux spécifications minimales requises par Windows 11.

Malheureusement, même si votre ordinateur répond à ces exigences, cela ne signifie pas toujours que le processus et l’expérience seront fluides et sans douleur, comme les propriétaires d’appareils fonctionnant avec certains processeurs AMD le découvrent à leur grande consternation. L’entreprise signale que ses puces pourraient avoir des problèmes avec le nouveau système d’exploitation, ce qui pourrait entraîner des baisses de performances allant jusqu’à 15 % dans certains cas.

Microsoft avait des exigences strictes concernant les processeurs pris en charge, indépendamment de leurs capacités. Certaines fonctions liées à la sécurité ne sont pas disponibles sur les anciens processeurs, mais il semble que Microsoft n’ait tenu compte que de ces facteurs lors des tests de compatibilité avec Windows 11. Il semble maintenant que certains processeurs AMD Ryzen présentent des problèmes de performance sous Windows 11, même s’ils sont répertoriés comme compatibles.

AMD a signalé deux problèmes assez critiques qui affectent les performances de certains chipsets non identifiés exécutant certaines applications, en particulier des jeux. Il s’agit principalement de l’un des deux bugs où la latence du cache L3 du CPU est triplée, ce qui signifie que les données dans cette zone de mémoire supposée rapide sont considérablement retardées.

Selon AMD, ce problème pourrait entraîner une baisse des performances de 3 à 5 % dans la plupart des applications concernées, tandis que certains jeux (AMD mentionne spécifiquement ceux « couramment utilisés pour les esports ») pourraient connaître des baisses de performances de 10 à 15 %.

Une mise à jour arrive

L’autre bug n’affecte pas seulement les jeux et cible spécifiquement les applications qui font un usage intensif des threads du CPU. Les processeurs Ryzen concernés par ce problème sont ceux qui ont plus de 8 cœurs et dont le TDP est supérieur à 65 W. En bref, le bug empêche le CPU de placer les threads d’exécution sur les cœurs les plus rapides du processeur, ce qui affecte gravement les performances.

La bonne nouvelle, c’est que Microsoft et AMD sont tous deux conscients du problème, et qu’une mise à jour prévue pour ce mois-ci est promise pour le corriger. Malheureusement, ceux qui ont déjà effectué la mise à jour vers Windows 11 n’auront d’autre choix que d’attendre ce jour. Avec un peu de chance, Microsoft empêchera également la mise à jour d’apparaître sur les systèmes AMD Ryzen concernés jusqu’à ce que la correction soit disponible. Dans le pire, vous pouvez rétrograder de Windows 11 et revenir à Windows 10.