Huawei lance le MateBook 16, son premier ordinateur portable haute performance destiné aux professionnels

Cette semaine, Huawei a dévoilé son ordinateur portable MateBook 16. Huawei affirme qu’il s’agit de son tout premier ordinateur haute performance « conçu pour libérer de grandes idées ». Non seulement il reprend le design esthétique de la gamme MateBook, mais il est également doté d’un écran FullView de qualité professionnelle, de puissants composants internes et de fonctions de collaboration qui donnent vie aux « meilleures idées ».

L’écran de 16 pouces du MateBook 16 est fait pour la productivité et le travail créatif, explique Huawei. L’écran tactile FullView de 16 pouces prend en charge une résolution allant jusqu’à 2,5 K et bénéficie de la certification TÜV Rheinland pour la précision des couleurs et la stabilité rapide qui permet à l’écran de produire des couleurs plus vraies que nature. Il bénéficie d’un rapport écran/corps de 90 %. Il peut afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs sur 100 % de la gamme de couleurs sRGB, ce qui permet de réaliser des travaux professionnels de base. La société affirme que chaque appareil MateBook 16 est étalonné en usine pour obtenir une note moyenne de précision des couleurs professionnelles de ΔE = 1. En outre, l’ordinateur portable présente de faibles émissions de lumière bleue et aucun scintillement, ce qui rend les soirées tardives moins éprouvantes pour les yeux.

Le MateBook 16 est équipé d’un processeur AMD Ryzen Series. Il est disponible en deux variantes : l’une avec une puce AMD Ryzen 7 5800H et l’autre avec une puce AMD Ryzen 5 5600H. Le GPU embarqué est le processeur graphique Radeon d’AMD. Le processeur AMD est couplé à un disque SSD haute performance « qui est nécessaire pour prendre en charge des scénarios de bureau traditionnels, tels que le travail de bureau, la conception et le développement ».

Pour garder le tout au frais, Huawei a ajouté son nouveau système de refroidissement par ventilateur Shark fin qui prétend offrir une « performance silencieuse exceptionnelle ». La nouvelle technologie de refroidissement dispose de deux ventilateurs pro-grade de 75 mm+, de doubles caloducs et d’une conception d’entrée d’air à charnière qui permet au système de maintenir un faible niveau sonore.

L’ordinateur portable dispose d’une batterie de 84 Wh. Il est livré avec un adaptateur d’alimentation de 135 W qui se vante de la charge rapide de Huawei. Huawei affirme que le MateBook 16 peut durer jusqu’à 3,5 heures avec une charge de 15 minutes. Sur le plan de la connectivité, le Huawei MateBook 16 dispose de deux ports USB 3.2 Gen1, de deux ports USB C, d’un port HDMI et d’une prise casque de 3,5 mm.

De multiples fonctions de collaboration

Afin d’utiliser au mieux les puissants composants internes, Huawei a incorporé de nombreuses fonctions de collaboration dans le MateBook 16. La collaboration multi-écrans PC-Smartphone permet aux utilisateurs de projeter l’écran de leur smartphone sur l’écran du PC d’un simple toucher et de contrôler deux appareils à la fois sur un seul écran. En outre, l’ordinateur portable peut se connecter aux tablettes, moniteurs et produits audio Huawei de manière transparente.

Par exemple, l’ordinateur portable peut se connecter au Huawei MatePad Pro pour servir de tablette à dessin pour les croquis spontanés des utilisateurs, ou peut être utilisé comme deuxième écran pour loger davantage de fenêtres pour le multitâche. Il peut également être connecté au MateView et au FreeBuds de la société.

Parmi les autres caractéristiques du MateBook 16 figurent un bouton d’alimentation à empreinte digitale, le Wi-Fi 6 à double antenne pour une vitesse élevée, entre autres. Il dispose d’un clavier rétroéclairé « pleine taille » et d’un double haut-parleur frontal. Huawei s’est également efforcé d’améliorer les appels vidéo en ajoutant la réduction du bruit par l’IA aux microphones embarqués. Huawei affirme que l’ordinateur portable dispose d’une prise de son à longue portée, jusqu’à 5 mètres, qui offre « une clarté vocale remarquable lors des appels et des vidéoconférences ».

Le Huawei MateBook 16 équipé de l’AMD Ryzen 5 5600H est proposé au prix de 1 099 €, tandis que la version haut de gamme AMD Ryzen 7 est proposée au prix de 1 199 €. Il n’existe qu’en couleur Space Grey.