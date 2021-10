Configuration requise pour Windows 11 : votre PC est-il compatible ?

by

Ce mardi 5 octobre est la date de sortie officielle tant attendue de Windows 11, le dernier système d’exploitation de Microsoft pour les PC et les ordinateurs portables. Si la sortie d’un nouveau système d’exploitation peut être excitante, vous serez peut-être déçu d’apprendre que la configuration requise est plutôt élevée. Il est donc possible que vous ne puissiez pas passer à Windows 11 sans faire quelques ajustements.

Heureusement, Windows 10 sera pris en charge jusqu’en 2025, il n’est donc pas nécessaire de se précipiter pour acheter un nouvel appareil livré avec Windows 11 déjà installé, mais il y a quelque chose que vous pourriez faire pour permettre à votre système actuel de passer au nouveau système d’exploitation plus tôt que prévu.

Si vous vous rendez sur la page Microsoft de Windows 11, vous trouverez en bas de page une section consacrée à l’application « PC Health Check ». Si la version initiale de l’application a suscité une grande confusion (en indiquant que les nouveaux PC et ordinateurs portables puissants ne pouvaient pas prendre en charge le prochain système d’exploitation sans en préciser la raison), cette erreur a été corrigée depuis.

Il reste quelques problèmes que j’aborderais plus tard, mais si vous voulez avoir un aperçu de ce dont votre appareil aura besoin, voici la liste complète de la configuration minimale requise pour bénéficier de la mise à niveau gratuite de Windows 11 :

Processeur : 1 Gigahertz (GHz) ou plus, avec au moins 2 cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC)

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : Périphérique de stockage de 64 Go ou plus

Microprogramme du système : Démarrage sécurisé compatible UEFI. Cliquez ici pour obtenir des Informations sur la façon dont votre PC peut répondre à cette exigence

TPM : Module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0. Cliquez ici pour obtenir des informations sur la façon dont votre PC peut répondre à cette exigence.

Carte graphique : Compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure avec pilote WDDM 2.0

Affichage : Écran haute définition (720 p) d’une diagonale supérieure à 9 pouces, 8 bits par canal de couleur

Connexion Internet : Compte Microsoft et connectivité Internet requis pour la configuration de Windows 11 Famille

La plupart des appareils sortis ces dernières années répondent facilement à ces exigences, à l’exception d’un seul : le module TPM 2.0 a pris beaucoup de gens par surprise et a fait que de nombreux appareils éligibles ont été rejetés de la mise à jour, entraînant même une inflation rapide et temporaire des prix des modules TPM, les gens se précipitant pour en faire installer un dans leur PC.

L’exigence du TPM, et les problèmes liés

Le Trusted Platform Module est en fait un petit coprocesseur de sécurité qui renforce les défenses de votre PC contre les manipulations, mais vous ne seriez pas le seul à ne pas en avoir entendu parler, même s’il est possible que votre appareil soit déjà équipé d’un module TPM 2.0 à activer.

Avant de vous précipiter pour en ajouter un à votre panier, essayez ce qui suit :

Appuyez sur la touche Windows + R

Lorsque la boîte apparaît, tapez tpm.msc pour ouvrir la fenêtre de gestion du module de plateforme de confiance (Trusted Platform Module Management)

Recherchez une sous-fenêtre intitulée TPM Manufacturer Information (Informations sur le fabricant du TPM) et vérifiez sous Specification Version (Version de la spécification) la version du TPM de votre appareil.

Un audit de préparation à Windows 11 mené par LanSweeper a révélé que plus de 55 % des systèmes d’entreprise n’utilisent pas un processeur pris en charge pour exécuter le système d’exploitation, et que 19 % des ordinateurs portables et des PC interrogés ne répondent pas à l’exigence TPM 2.0. Si vous constatez que Microsoft n’est pas disposée à mettre votre appareil à niveau, vous ne serez pas seul.

Microsoft a fait valoir que les exigences pour Windows 11 sont en place pour des raisons de sécurité, et bien que le raisonnement soit justifié, beaucoup d’entre nous seront toujours frustrés, à juste titre, que Microsoft ne change pas sa position sur la question.

Si vous essayez d’installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas aux exigences du système, il est possible que vous ne receviez pas les mises à jour et que tout support futur soit abandonné. Si vous essayez tout de même de forcer l’installation, certains utilisateurs ont signalé l’apparition d’une fenêtre pop-up vous demandant de signer une renonciation dans laquelle vous reconnaissez que tous les dommages causés à votre PC en raison d’un manque de compatibilité ne seront pas couverts par la garantie du fabricant.

Que faire si mon système n’est pas compatible ?

Tout espoir n’est pas perdu si vous êtes prêt à être un peu méchant. Vous pouvez contourner l’exigence TPM 2.0 grâce à un projet GitHub qui contient un script appelé « Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd », qui permettra à l’installateur de Windows 11 d’ignorer un module TPM insuffisant (ou son absence totale).

En fait, ce script ne supprime pas seulement la limitation du TPM 2.0, il permet également à l’installateur de Windows 11 d’ignorer d’autres problèmes qui ne répondent pas aux exigences du système, comme l’espace de stockage disponible.

Je ne vous conseille en aucun cas de faire cela — ces exigences ont été mises en place pour une raison et les ignorer pourrait résulter en une version instable du nouveau système d’exploitation, probablement la raison pour laquelle la dérogation existe. Ignorer les restrictions de Microsoft pourrait annuler votre garantie et vous laisser avec un appareil inutilisable dans le pire des cas, donc si vous êtes décidé à essayer de contourner les exigences strictes du système, faites-le à vos risques et périls.

Si vous n’avez pas envie d’enfreindre les règles, ne vous inquiétez pas. Les PC et les ordinateurs portables Windows 11 seront disponibles dans les prochaines semaines. Si vous avez de l’argent et que vous avez besoin d’une mise à niveau, vous pouvez profiter du meilleur des deux mondes en vous assurant que le nouveau système d’exploitation sera installé lors de votre prochain achat.