Ce revendeur allemand révèle le prix du Pixel 6 et un beau cadeau pour les précommandes

Il semble que les fuites et les rumeurs concernant les futurs Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google soient sur le point de s’améliorer. Google a récemment annoncé qu’elle dévoilera sa nouvelle gamme de produits phares le mardi 19 octobre, soit dans moins de deux semaines. Cependant, les dernières informations divulguées par un revendeur allemand livrent contient l’un des aspects les plus vitaux des futurs appareils, leur prix possible, et leur disponibilité.

Il y a beaucoup de buzz autour des prochains smartphones phares du géant de Mountain View, non seulement parce que la société est restée en dehors de la course au flagship l’année dernière, mais aussi parce que ces smartphones apportent un nouveau design, et une puce maison.

Selon une annonce du revendeur allemand Saturn, le nouveau Google Pixel 6 sera disponible en magasin le 28 octobre, et il coûtera 649 €. Cette information a été trouvée sur un site Web d’offres appelé mydealz.de, et elle a été découverte par les utilisateurs de Twitter @Nils Ahrensmeier.

La page d’offres suggère également que le nouveau Pixel 6 arrivera avec une paire gratuite d’écouteurs Bose Headphones 700 qui sont habituellement vendus 269 €, mais seulement lorsque les clients précommandent leur nouvel appareil entre le 19 et le 27 octobre.

Seems like the German Retailer “Mediamarkt” spilled the beans on the Pixel 6 and confirms the 649 Price.

Source: https://t.co/H2wXIX8Lz4 pic.twitter.com/SvZMZiYIdL — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) October 6, 2021

Cette information a beaucoup de sens, étant donné que l’annonce officielle de la série Google Pixel 6 aura lieu le 19 octobre. Cela nous fait donc croire que la série Pixel 6 sera disponible en précommande dès que les appareils seront annoncés.

L’affiche confirme également certaines des spécifications du Pixel 6, pour lequel nous pourrons disposer d’un espace de stockage de 128 Go, de 8 Go de RAM, d’un écran de 6,4 pouces, d’un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels. Ces spécifications et le prix de 679 euros placeraient cet appareil dans la même catégorie que l’iPhone 13 mini, qui arrive avec le même espace de stockage de 128 Go.

899 euros pour le modèle Pro ?

Malheureusement, il n’y a aucune mention du Google Pixel 6 Pro. Des rapports antérieurs indiquent que la variante “Pro” sera vendue au prix de 899 euros en Europe. Ce modèle dispose également d’une caméra téléobjectif de 48 mégapixels et apparemment d’une plus grande batterie de 5 000 mAh. Il devrait offrir 12 Go de RAM et sera proposé dans des variantes de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Les smartphones seront livrés avec Android 12. Bien que Google ait techniquement publié la version stable de son dernier système d’exploitation, elle n’a encore été déployée sur aucun smartphone. Reste maintenant à savoir si toute la médiatisation autour des nouveaux Pixel se traduit par des ventes.