Twitter teste une fonctionnalité qui prévient lorsque les conversations risquent de s’enflammer

Twitter a détaillé un certain nombre de fonctionnalités et de tests expérimentaux au cours de l’été, et il ne semble pas que ses plans ralentissent de sitôt. Cette fois-ci, l’entreprise a révélé qu’elle testait une invite qui apparaîtra pour les utilisateurs mobiles lorsqu’ils rencontreront une conversation qui « pourrait devenir animée ou intense ».

S’il vous est déjà arrivé de tweeter quelque chose d’anodin qui a déclenché une tempête d’attention indésirable, vous savez très bien que les utilisateurs de Twitter se disputent à propos de tout et n’importe quoi – après tout, c’est la première destination d’Internet pour les échanges d’opinions à grande vitesse et à faible niveau d’information.

Le test de la fonctionnalité a été révélé sur le compte d’assistance Twitter, où l’entreprise explique qu’il s’agit actuellement d’un « travail en cours ». L’invite est assez simple : elle se présente sous la forme d’une bannière bleu clair au-dessus des réponses à un tweet, indiquant : « Attention : Les conversations comme celle-ci peuvent être intenses ».

Une fenêtre contextuelle donne des détails supplémentaires, notamment la nécessité de « se souvenir de l’humain » de l’autre côté de l’écran, de vérifier les faits et de garder l’esprit ouvert sur le point de vue des autres utilisateurs. Les utilisateurs qui souhaitent poursuivre la conversation peuvent appuyer sur le bouton « Comptez sur moi » pour continuer.

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.

This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 6, 2021