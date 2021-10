Le smartphone pliable Honor Magic X apparaît dans une nouvelle fuite

by

Le smartphone pliable de Honor qui serait en préparation a reçu un nouveau lot de détails de rumeurs depuis la dernière fuite. Le smartphone Honor Magic X est censé être un rival du Pixel Fold et du Galaxy Z Flip 3 et devrait arriver sur le marché dans le courant de l’année prochaine.

La nouvelle fuite provient du réseau chinois Weibo, et elle indique que le Magic Fold arborera une technologie d’écran pliable analogue à celle du Huawei Mate X2. Le nom de l’appareil est également mentionné dans la fuite, il s’agirait du Magic X.

Maintenant, la crédibilité de l’auteur de la fuite — un compte Weibo traduit grossièrement par « Huawei Video Fans » — est une grande inconnue, bien que ce compte ait été associé à d’autres fuites Honor/Huawei par le passé.

Une autre chose intéressante est que la publication commence par quelque chose comme « le quatrième trimestre est-il une guerre des écrans pliables ? ». (traduit du chinois). Cela pourrait indiquer une sortie précoce pour le nouveau smartphone pliable — les précédentes rumeurs estimaient une sortie au T1 2022.

Les commentaires sur la technologie pliable de l’écran du Magic X nous font penser que tous les liens n’ont pas été coupés. Honor n’est plus officiellement détenu par Huawei, il ne peut donc pas utiliser la technologie de marque de son ancien parent. Du moins sur le papier.

Honor Magic X — un écran pliable eX-Huawei ?

Plus tôt cette année, Honor a ressuscité la gamme Magic avec le Honor Magic 3 et a suscité des rumeurs selon lesquelles les nouveaux smartphones ne sont que des appareils Huawei Mate 50 rebaptisés. Un autre fait intéressant est que le PDG de Honor, Zhao Ming, a donné une réponse vraiment philosophique lorsqu’il a été interrogé à ce sujet. « Depuis le 17 novembre, nous sommes deux sociétés indépendantes. Les deux sociétés ont mené à bien l’expansion commerciale, la recherche et le développement, et d’autres travaux connexes selon leurs propres stratégies de développement commercial. Nous entretenons de bonnes relations entre nous », a déclaré Zhao.

Revenons au Honor Magic X. Ce smartphone utiliserait des écrans pliables des fournisseurs BOE et Visionox, mais on n’en sait pas beaucoup plus pour le moment.

Le Honor Magic X arrivera-t-il en France ?

Une autre grande inconnue. Toute l’idée de Huawei de vendre la division Honor était de contourner en quelque sorte l’interdiction commerciale et ses conséquences. Le départ de Honor de Huawei signifie que la marque n’est plus empêchée d’utiliser les services mobiles de Google, et d’obtenir des puces Snapdragon. Mais même si la série Magic 3 est disponible « mondialement », vous aurez du mal à l’obtenir en France. Il pourrait en être de même pour le prochain Honor Magic X pliable, bien que vous devriez être en mesure d’obtenir une version internationale sur Amazon ou d’autres revendeurs en ligne.

Si vendre une marque entière et renommer un smartphone pliable pour atténuer le problème est ce qu’il faut, alors Honor peut y aller. Le Mate X2 est un chef-d’œuvre de technologie, et c’est pourquoi on peut être excité de voir le Honor Magic X.