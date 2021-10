Polar dévoile deux nouvelles montres de course Grit X super résistantes

Polar a dévoilé deux nouvelles versions de sa montre de sport Grit X, avec des matériaux plus résistants qui permettent également de gagner quelques précieux grammes sur le poids, ainsi que des outils de navigation améliorés pour les courses, les randonnées et les balades à vélo hors des sentiers battus.

Alors que la Polar Grit X originale se targuait d’un design sobre, mais robuste, la nouvelle Polar Grit X Pro va encore plus loin avec un verre saphir (comme celui utilisé sur les montres Garmin haut de gamme) et un bracelet en caoutchouc de qualité supérieure. Elle est disponible en trois coloris (Nordic Copper, Black DLC et Arctic Gold), est étanche à 100 m et peut supporter des températures comprises entre 50 °C et -20 °C.

La Polar Grit X Pro Titanium remplace le boîtier en acier inoxydable de la montre originale par un boîtier en titane de qualité aéronautique, qui est non seulement très résistant, mais qui permet également de gagner quelques grammes précieux sur le poids total. Elle est disponible en noir, argent et rouge.

Les deux montres disposent d’une nouvelle navigation virage par virage grâce à l’application Komoot, ainsi que de nouveaux profils d’itinéraire et d’élévation. Si vous possédez déjà une Polar Grit X, ne vous inquiétez pas — vous obtiendrez également ces outils avec une mise à jour logicielle très prochainement.

La Polar Grit X Pro est disponible dès à présent directement auprès de Polar et des revendeurs tiers au prix de 499,90 euros, et la Polar Grit X Pro Titan coûte 599,95 euros.

Améliorations des Polar Unite et Vantage V2

Deux autres montres de sport de Polar font également peau neuve. La Polar Unite d’entrée de gamme existe désormais en rouge et sarcelle, et la Polar Vantage V2 est disponible avec un bracelet rouge vif (ce qui, selon la société, a été largement demandé par ses utilisateurs).

Pour tous ceux qui veulent porter leur montre de sport 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais qui ont parfois besoin d’un look plus formel, Polar a dévoilé la Polar Vantage V2 Shift Edition. Ce modèle est doté d’un nouveau mécanisme d’ouverture rapide qui vous permet de passer plus facilement d’un bracelet de 22 mm à un autre. Elle est disponible seul ou dans un ensemble de bracelets en cuir perforé et en caoutchouc de qualité supérieure.

La Polar Vantage V2 Rouge est proposée à partir de 499,95 euros, et la Polar Vantage V2 Shift coûte 549,95 euros. Si vous possédez déjà un Vantage V2, vous pouvez le transformer en Shift avec un pack spécial à partir de 49,95 euros.